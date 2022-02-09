Стадо кабанов прогулялось по поселку в Ленобласти

Стадо кабанов прогулялось по поселку в Ленинградской области Фото: принтскрин видео.

Настоящее нашествие кабанов произошло в Ленинградской области. Жители частного сектора в поселке Мшинская заметили вереницу лесных гостей, которые уверенной походкой проследовали по улочкам поселения. Хряки вынюхивали каждый сантиметр вокруг себя в поисках чего-нибудь вкусненького. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях 9 февраля 2022 года.

- Несанкционированное шествие было организовано с целью поживиться припасами местных, а конкретнее — оставшимися с осени яблоками на участках дачников, - рассказали очевидцы.

Незваные гости также попали на камеры видеонаблюдения, установленные в поселке. На кадрах видно десятки кабанов, как крупных, так еще и совсем юных подростков.

Как отмечают местные жители, процессия оказалась очень культурной и организованной. Пройдя по всем улочкам и поужинав, они вернулись обратно к себе в лес, при этом ничего не повредив в гостях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кабаны свили гнезда под Петербургом

Биолог рассказал, как зимуют дикие свиньи (подробности)

Кабан бегал по улицам Петербурга в районе метро «Беговая»

Видео с диким животным сняли удивленные горожане (подробности)