Сын Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой сломал руку в детском саду

Сын Кержаковых сломал руку. Фото: СОЦСЕТИ

Маленький сын экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова и его бывшей жены Миланы Тюльпановой Артемий сломал руку. Травму 4-летнгий малыш получил в частном детском саду, расположенном на Кемской улице в Петроградском районе Петербурга.

- 9 февраля около 15:00 в детском саду упал на левую руку Кержаков Артемий 2017 года рождения. Диагноз: перелом левой плечевой кости со смещением. Состояние удовлетворительное, - сообщает источник «КП-Петербург».

После оказания помощи, малыша отпустили домой. А вскоре его мама опубликовала фото сына с загипсованной рукой.

- Киса, - печально подписала снимок Милана.

Малыш неудачно упал в детсаду в Петербурге. Фото: instagram.com/milana_tulpanova

Отметим, что сама Милана Тюльпанова уже полтора года как москвичка. После развода с Александром Кержаковым и расставания с очередным поклонником, она решила «обнулиться» и сменить город на Неве на столицу.

- Я меняю внешность, город, сферу деятельности, окружение – я меняю все. Я иду дальше и вскоре вы увидите меня совсем в новой, непривычной для меня ипостаси, -писала тогда экс-жена Кержакова.

Последнее время она живет на два города – Петербург и Москву. А ее маленький сын, судя по всему, остался с бабушкой в Северной столице, где и произошел несчастный случай.

Напомним, что отец малыша - Александр Кержаков - сейчас тренирует футбольный клуб «Нижний Новгород». А пока в российском чемпионате межсезонье, с подругой отдыхает в Турции. Если верить его Инстаграму.

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