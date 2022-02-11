Новый антирекорд в 22 тысячи зараженных установил коронавирус в Петербурге 11 февраля

Петербург занял первое место по заражениям коронавирусом в стране, установив новый антирекорд Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус в Санкт-Петербурге пробил новую планку по заболеваемости, установив рекорд. За последние сутки в Северной столице зарегистрировано более 22 тысяч случаев заражений. Это самое большое количество по всей стране. Об этом 11 февраля 2022 года сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

- За минувший день в Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 22 070 человек. Это самый большой показатель по всей стране, а также за все время пандемии в городе на Неве, - рассказали в оперативном штабе.

Статистика по ковиду / Фото: Яндекс

Также за день в следствии болезни скончались 66 пациентов. Зато среди выздоровевших тоже рекордное количество - 20 359 человек.

Всего за время пандемии в Петербурге заразились коронавирусом 1 231 724 жителей города, из них выздоровели 949 693 пациентов и скончались 30 582.

Напомним, что сейчас в городе перегружена система здравоохранения. Врача на дом вызвать не легко. Более того, чаще всего медики приходят на дом к пациентом с тяжелым течением болезни. Для остальных действует другая инструкция. Также жители Петербурга теперь могут открывать и закрывать больничные листы дистанционно.

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