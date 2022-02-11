Всадила нож в спину. Как «уголовница Сима Чингизовна» стала педагогом и жертвой Хармса в элитной гимназии Петербурга

Так выглядела Сима Чингизова Фото: СОЦСЕТИ

33-летняя экс-сотрудница петербургской гимназии Серафима Сапрыкина всколыхнула страну дважды. Сначала педагог стала героиней, написав пост о директоре школы Светлане Лебедевой, которая якобы запретила читать Хармса и Введенского ученикам из-за того, что эти поэты "враги народа" и "подвижники фашистов". Лебедева мигом попала под шквал критики со всей страны. Но позже ситуация резко развернулась - директор гимназии опровергла слова бывшей подчиненной, назвав историю выдумкой. По словам Лебедевой, Серафима уволилась сама после того, как ее отчитали за то, что она самовольно поменяла план урока. На этом история и должна была закончиться. Но затем она приняла неожиданный оборот.

Появилась информация, что Серафима не совсем та, за кого себе выдает. Раньше девушку звали Сима Казимова, более того - она была судима. И не просто - а за нападением с ножом. Однако позже она сменила имя с фамилией и начала жизнь с чистого листа, спокойно устраиваясь на работу в гимназии Петербурга. Сама же Серафима все тут же опровергла, предоставив справки об отсутствии судимости. Тут вся страна и замерла с вопросом - кто же все-таки прав? "КП-Петербург" нашла участников той поножовщины и знает ответ на этот вопрос.

"УДАРИЛА НОЖОМ, КОГДА Я ВСТАВАЛ С ПОЛА"

Эта история произошла 28 октября 2007 года в Волгограде. В квартире дома на улице Зорге собиралась компания парней и девушек. Среди них была Сима Казимова, ей тогда было 19 лет. Симу позвал к себе в гости ее друг - Сергей Б. Чтобы не скучать, она прихватила с собой подругу Викторию. Антон тоже не остался в стороне и пригласил к себе приятеля - Антона С. Все четверо встретились на остановке и пошла на "квартирник". Парни, как следует из приговора (есть в распоряжении "КП"), стали пить пиво, а девушки курили кальян. В этот момент между ними и произошла ссора.

Сейчас Серафима живет в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказывают сами участники конфликта, Антон якобы стал приставать к Вике, предлагать свидания, но та ответила ему отказом. После этого он стал оскорблять ее и угрожать избиением. Сима ответила, что такие слова не красят мужчину, после чего он ее ударил головой об стену.

Сам Антон не отрицает, что ударил Симу кулаком в лицо. Тут уже не выдержал хозяин квартиры Сергей, который сцепился с Антоном. Началась драка.

- Сергей стал удерживать меня, и мы вместе с ним упали, - говорил Антон на допросе. - Я попытался встать и в этот момент увидел, что Сима ударила меня ножом в спину. После этого я встал, умылся и поехал домой. Оттуда меня госпитализировали в больницу и прооперировали.

Директор школы опровергла слова Серафимы Фото: СОЦСЕТИ

Все участники той вечеринки утверждали, что не видели, как Сима била ножом Антона. Отрицала все и сама Казимова. Однако в суде дали показания родственники парня. Сестра Антона рассказала, что после того, как брата забрали в больницу, она звонила Симе и та по телефону подтвердила ей, что ударила Антона ножом. Мать парня тоже рассказала, что когда сын вернулся домой, она заметила кровь на его одежде, а потом и ножевые ранения слева на спине. На все вопросы сын ответил ей, что его ударила Сима.

В больнице Антону поставили диагноз - два ножевых ранения слева в межреберье. Одно из них повредило легко, из-за этого в плевральную полость попала кровь и воздух, что создало угрозу жизни. Интересно, что сам пострадавший Антон уже тогда заявлял, что они с Симой помирились, поэтому просил сначала не возбуждать дело, а затем не отправлять ее в тюрьму. Суд его услышал и Казимову приговорили к двум годам условно.

"ФИО МЕНЯЛА, НО НИКОГО НЕ РЕЗАЛА"

Что касается Серафимы Сапрыкиной, она в то время вместе со всей семьей действительно жила в Волгограде. Девушка уже тогда была яркой и сильно отличалась от скромниц. Серафима любила фотографироваться на крышах дома, делать снимки в откровенных позах на жд-путях, и не стеснялась позировать с бутылкой алкоголя.

О себе она писала многое: "Если ты разобьешь мне сердце - я разобью тебе голову", "Мы на кухне сидим и пьем, нам сейчас принесут "ганжубас" (наркотик - прим.ред.), мы его с нетерпением ждем". Также она и сама была не прочь высказаться о классиках: "Меня тошнит от Хайдеггера, я ненавижу Ницше. Меня раздражает Шпенглер. Что я делаю на философии?".

Серафима раньше жила в Волгограде Фото: СОЦСЕТИ

- Я в то время была хиппи, - рассказала "КП-Петербург" Серафима. - У меня были дреды, и мы ездили по разным городам страны. Я действительно поменяла ФИО, потому что меня дразнили, скинхеды били два раза. И все из-за того, что моего отца звали Чингиз Касымов. Я до сих пор слышу эти голоса, смешки - "Чингизовна", это вечный груз, который я не хочу тащить. Тем более, что отец нас бросил, я его видела всего несколько раз. Поэтому я поменяла имя и отчество, а фамилия - я вышла замуж.

- То есть, вас действительно так звали, но вы не были судимы? - уточнила "КП" у Серафимы.

- У меня есть справка об отсутствии судимости. Это что теперь, лайфхак для маньяков? Чикатило думает - я судимый, пойду сменю ФИО и получает чистую справку о несудимости?

- А если Антон подтвердит, что это вы его ударили ножом?

- Значит, его подкупили.

Серафима поменяла отчество из-за отца Фото: СОЦСЕТИ

- А если он предоставит фото вместе вами?

- Это будет фотошоп, да и у меня волосы тогда не были рыжими.

- На фото тех лет у вас рыжие волосы.

- Я сейчас плохо помню, какие волосы. Но я не знаю Антона и этого не совершала.

РЕШИЛИ НЕ ВОРОШИТЬ ПРОШЛОЕ

Друзья Серафимы тоже заявили, что ничего не знают про случай с поножовщиной и не слышал о ее судимости. Однако некоторые не исключили, что такое могло быть.

- Первый раз слышу. Но не удивляюсь, - ответил знакомый Серафимы. - Потому что она боевая женщина. Знаю, что девушка умная и с характером.

Серафима была хиппи Фото: СОЦСЕТИ

"КП-Петербург" нашла Антона с тем же ФИО из Волгограда. Сейчас ему 36 лет, это успешный программист, на него зарегистрирован Мерседес-Бенц. Мужчина работает в нескольких компаниях, есть во многих чатах разработчиков программ. В соцсетях у него было сразу несколько страниц, однако после скандала он удалил одну из них, а на второй убрал все фотографии и поменял место жительства на Москву.

Однако после вопросов "КП" он удалил и эту страницу. На звонки мужчина так и не ответил, сообщения в мессенджере проигнорировал, а позже заблокировал. "КП-Петербург" поинтересовалась у друзей Антона, почему он не хочет комментировать историю. Они уточнили у него и ответили: "Он не хочет разговаривать".

Точно также себя повел другой участник этого конфликта - Сергей. Мужчина не отвечает на звонки, а сообщения в соцсетях игнорирует. Его друг, живший с ним в той же квартире в то время, тоже давал показания в суде. Однако на вопрос "КП" он ответил, что его с кем-то путают. Судя по всему, все участники той истории решили не ворошить прошлое.

Программист удалил все фото из соцсетей

"Я НЕ ХОЧУ ВТОРОЙ СРОК"

Однако "КП" внимательно изучила приговор, в котором был адрес проживания той самой Симы Казимовой. На этом же адресе была прописана некая Цвиркунова - это девичья фамилия матери Серафимы. После этого мы еще раз позвонили Серафиме, она предложила нам оставить эту историю.

- Да в приговоре мои личные данные полностью совпадают, - пояснила Серафима. - Я не признаю, что это я все равно. Я ничего об этом говорить не буду. Я не хочу лаяться с МВД. Если я еще немножечко на эту тему поговорю, то я боюсь, что за мной придут. Я ничего подтверждать или опровергать не буду. Давайте эту историю мы выбросим на помойку, потому что вы напишете, а мне сидеть второй срок.

- Ну вы же первый не сидели, а условно получили.

- Ну, хорошо, от этого как-то веселее мне должно быть, да?

- А почему вы думаете, что у вас будет второй срок?

- Потому что если журналисты будут дальше раздувать эту историю с тем, что там я вот еще пошел к этим, я пошел потом к тем, а вот я еще звонил по всей России... Я ничего не буду подтверждать или опровергать.

Серафима убеждает, что ее уволили из-за Хармса Фото: СОЦСЕТИ

"ЭТО БЫЛА ОНА"

Во время долгого разговора с "КП" Серафима отказалась признавать, что была судима. Но иногда уточняла, что теперь не будет это опровергать. Чтобы расставить все точки над i, "КП-Петербург" нашла участкового, который в числе других занимался этим делом в 2007 году и выслала ему фотографии Серафимы.

- Я припоминаю эту историю. Я ее не расследовал, мне давали требования, чтобы я установил свидетелей, очевидцев и так далее. Либо у меня изначально был этот материал, - пояснил бывший участковый Нариман Каипов. - В этом доме люди всегда друг друга били. Этих историй было много, поэтому я не совсем помню все лица.

- Ее лицо вам ничего не говорит?

- Ее лицо знакомо, я помню эту ситуацию. Я понял, кто это такая.

- Это она?

- Да, это она. Да-да-да.

- То есть, на лицо вы ее вспомнили?

- На лицо, да, я ее вспомнил.

Сейчас прокуратура выясняет, почему в справке Серафимы по запросу в Госуслугах нет судимости. Сама же девушка в разбитых чувствах. По ее словам, после поста о Хармсе вся ее семья оказалась под ударом. Вокруг дома ее матери снуют журналисты, а та, по словам Серафимы, слегла с сердечным приступом. Теперь экс-педагог боится за своего 4-летнего сына. Она не забирает его из садика сама, потому что там узнали о случившемся. Также девушка думает, что вновь может попасть под суд. "КП" будет следить за развитием событий.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полный Хармс. Как директор гимназии из Петербурга за один день стала «врагом народа» лишь из-за одного поста уволившейся учительницы

Учитель физики из петербургской гимназии назвал настоящую причину конфликта директора и педагога из-за поэта Хармса (подробности)