Сергей Шнуров посвятил еще одну песню главе Петербурга

Шнуров снова спел про губернатора Петербурга / Фото: YouTube "Ленинград"

Музыкант Сергей Шнуров выпустил очередную песню про губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. На этот раз лидер группы "Ленинград" решил сравнить градоначальника с основателем Северной столицы Петром I. Клип под названием "Мерси, Баку!" появился на YouTube-канале группы 14 февраля 2022 года.

- Был Петр, а теперь Беглов. Два человека сильной воли, царь много нарубил голов, зато Беглов был в комсомоле, - спел Шнуров в песне.

В новом клипе Шнуров упомянул, что Беглов родом из Азербайджана и "поблагодарил" Баку за губернатора Петербурга. Он назвал градоначальника "мужчиной в собственном соку", отметив, что Александр Дмитриевич родился там, где нет снега. Музыкант в очередной раз раскритиковал руководителя города, заявив, что тот виновен в плохой уборке снега, а также вывозе мусора.

Напомним, что с начала 2022 года Сергей Шнуров выпустил несколько песен, в которых критиковали действия властей города. В частности, он указал, что недоволен горами снега и мусора в Петербурге. После музыкант решил в песенной форме еще высказаться и про гололед в городе, а после критики общества в его адрес, попросил "не лишать его звания петербуржца".

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