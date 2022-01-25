Шнуров выпустил новый клип, на этот раз посвященный гололеду в Петербурге

Клип "Одна нога" - про гололед. Фото: кадр с видео YouTUBE/ "Ленинград"

Сергей Шнуров продолжает «штамповать» клипы про Петербург. На этот раз темой стал не мусор, как в первой песне, и не проблема с уборкой снега и «покаяние», как во второй, а гололед. Новое творение лидера «Ленинграда» называется «Одна нога». Автором указан Dj Big Love.

- Не гуляла вроде я, но как будто напилась. Такие ритмы и мелодии, что ноги сами в пляс <…> Лейся песня, бейся бит. Кто не спрятался – убит. В голове помойка, еще раз напой-ка. Эта страшная зараза в мозг вонзается, и сразу: «Лейся песня, бейся бит. Кто не спрятался – убит» <…> Одна нога, нога другая. Одна рука, рука какая, - гласит текст незамысловатой песенки на танцевальный ритм, не свойственный «Ленинграду».

По статистике, в день на улицах Петербурга падают около 100 человек. Фото: кадр с видео YouTUBE/ "Ленинград"

Сюжет клипа состоит из нарезки видео с падающими на льду людьми. Причем кадры взяты не столько из Петербурга, сколько из других регионов страны.

Видео опубликовано в YouTUBE на канале «Ленинграда» днем 25 января. За пару часов оно набрало 20 тысяч просмотров. Еще несколько сот человек посмотрело новое творение Шнурова в соцсетях.

Кадры нарезаны из разных регионов и даже стран. Тут - Украина. Фото: кадр с видео YouTUBE/ "Ленинград"

И там и там под клипом появились похожие комментарии: «И не смешно совсем, как фильм ужасов посмотрела»; «Не лишайте его звания петербуржца, Питер - самый танцующий город в мире».

Отметим, что первые два клипа Шнурова о проблемах Петербурга набрали по три миллиона просмотров за девять и пять дней соответственно.

А вот на коньках по Петербургу действительно катались. Фото: кадр с видео YouTUBE/ "Ленинград"

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