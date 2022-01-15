«Надо ж так загадить город!»: Шнуров спел едкую песню про заснеженный и замусоренный Петербург

Шнуров разнес властей Петербурга за грязь, гололед, снег и мусор в городе. Фото: YouTube-канал "Ленинград"

Сергей Шнуров возродил группировку «Ленинград» и вернулся в медиапространство с колкой песней про замусоренный и заснеженный Петербург. Композицию опубликовали в официальном YouTube-канале музыкальной банды. В клипе Шнуров предстает в образе коммунальщика, а его богато одетые коллеги-барышни окружены горами мусора.

В клипе мелькают главные "достопримечательности" современного Петербурга. Фото: YouTube-канал "Ленинград"

За две минуты рокер бьет и в хвост и в гриву. Достается, конечно же, городским властям. Отдельный «реверанс» посвящен губернатору Александру Беглову. Лирический герой Шнурова сетует, что он был лоялен к начальству, но в этом году все поменялось – в граде Петра невозможно ни дышать, ни ходить. Главный персонаж истории в гневе возмущается, что «надо ж так загадить город!», берет и звонит в Смольный, но там разводят руками, говоря, что «в Петербурге биеннале – инсталляция помоев».

Музыкант проходит по всем бедам Северной столицы: гололеду, снежным кучам и провалу мусорной реформы. На фоне этого слышен мотив легендарной песни «Город над вольной Невой», отчего становится и смешно, и грустно. В клипе замечены и главные «достопримечательности» этой зимы – например, огромнейший сугроб на Петроградской набережной.

Трио "Ленинграда" эффектно вернулось после расставания в 2019 году. Фото: YouTube-канал "Ленинград"

- Шел за хлебом. Расстояние – как в блокаду, боже мой! Черт с ним, с благосостоянием – ноги б не сломать зимой, - поет Сергей Шнуров.

В композиции по традиции присутствует мат, так что любой желающий найдет ее самостоятельно, без помощи «Комсомолки». Мы же добавим, что к снежным кучам и замусоренным дворам горожане уже почти что привыкли – проблемы плохо, но потихоньку решают. Однако январская оттепель и отсутствие уборки снега добавили Петербургу очередной боли – люди массово получают переломы, поскальзываясь на опасных тротуарах. В больницах заявляют о переполненных травмпунктах. В Смольном же отмечают, что делают все возможное, чтобы обезопасить жителей.

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