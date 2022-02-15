Стало известно, когда власти планируют полностью снять режим QR-кодов в Санкт-Петербурге

Отмены режима QR-кодов в Петербурге осталось ждать недолго - если, конечно, заболеваемость снова не пойдет в рост. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице вслед за смягчением «антивирусных» ограничений задумались о том, чтобы отказаться еще и от режима QR-кодов. Об этом «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» во вторник, 15 февраля, сообщил источник в Смольном.

Сейчас, напомним, без QR-кода формально нельзя пройти ни в бары, рестораны и кафе, ни в непродовольственные магазины, ни в кино, ни еще куда-либо. Однако продлится такое положение дел, судя по всему, недолго.

- На данный момент обсуждается отмена режима QR-кодов через одну-две недели, - констатировал источник. – Конкретный механизм пока что прорабатывается. Возможно, в течение какого-то времени доступ по QR-коду будет сохраняться в музеях и театрах.

Но все это, опять же, при известном допущении: если заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге снова не сорвется с цепи и не пойдет в рост, а количество свободных коек в инфекционных стационарах будет держаться на приемлемом уровне. Понятно, что заглядывать в будущее в Смольном пока еще не научились, но пока что все идет к тому, что город действительно понемногу «выздоравливает»: так, по состоянию на вторник, 15 февраля, в Северной столице зарегистрировали всего 7 091 новый случай. Это тоже своего рода рекорд: в последний раз заболеваемость у нас падала ниже 8 000 только в двадцатых числах января.

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