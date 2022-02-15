Отмена QR-кодов в Санкт-Петербурге в 2022 году: когда снимут режим пропусков по сертификатам

Отмена QR-кодов в Санкт-Петербурге в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Северной столицы задумались не только о смягчении коронавирусных ограничений, но о об отказе от режима QR-кодов. На данный момент сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании необходим практически везде: для посещения кино, кафе, магазинов, театров и многого другого. Но вскоре это все может измениться. Рассказываем, когда будет отмена QR-кодов в Санкт-Петербурге в 2022 году.

- На данный момент обсуждается отмена режима QR-кодов через одну-две недели, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Однако точных дат, когда же горожане смогут свободно посещать общественные места и не беспокоиться о QR-кодах, пока что нет. Собеседник отметил, что сейчас в правительстве еще идет обсуждение темы и прорабатывается механизм отмены режима.

Вполне возможно, что сначала QR-коды будут отменены почти во всех местах, но временно сохранятся для посещения музеев и театров.

Разумеется, эти изменения напрямую зависят от уровня заболеваемости в городе. Если кривая заражений в Петербурге снова пойдет резко вверх, то о смягчении мер будет говорить рано.

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