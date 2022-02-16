Спасательный самолет вылетел на Бали за впавшей в кому девушкой из Петербурга

В Индонезию вылетел самолет за пострадавшей на Бали петербурженкой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Индонезию вылетел спасательный самолет, который заберет в Россию жительницу Санкт-Петербурга Полину Стрелец, которая впала в кому на Бали. Борт стартанул в 10 часов утра 16 февраля 2022 года из аэропорта Жуковский в Московской области. Об этом сообщили в Смольном.

- В понедельник у пострадавшей произошло ухудшение состояния, что временно отложило ее транспортировку, - пояснили в городской администрации.

Девушку отправят на лечение в НИИ Джанелидзе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сегодня девушку погрузят в самолет, оборудованный для транспортировки лежачих пациентов. По прилете ее перевезут в НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе. Врачи и медперсонал уже подготовились к встрече пациентки.

Деньги на транспортировки петербурженки на родину были выделены из резервного фонда губернатора Северной столицы. Это более 20 миллионов рублей.

Блогер Полина Стрелец отдыха на Бали. 20 января девушка каталась на гидроцикле и попала в аварию. С двойным переломом ноги и травмой крестца она попала в больницу города Денпасар. Там ей сделали операцию, но вскоре состояние пациентки стало ухудшаться. Оказалось, что у Полины пострадал мозг, начался жировой эмболизм. В итоге она впала в кому и родители Полины обратились за помощью к правительству Петербурга, чтобы вернуть дочь домой.

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