Возобновление плановой медицинской помощи и диспансеризации в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года: что откроется и как будет работать

Возобновление плановой медицинской помощи и диспансеризации в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Северной столицы отмечают, что город прошел пик очередной волны коронавируса, которая была вызвана появлением штамма "омикрон". Заболеваний еще много, однако постепенно ситуация стабилизировалась и даже начала улучшаться. В связи с этим роспотребнадзор разрешил возобновление плановой медицинской помощи и диспансеризации в Санкт-Петербурге с 21 февраля 2022 года. Рассказываем, как будет все работать.

- Оценив уровень заболеваемости населения и санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории города Санкт-Петербурга в феврале 2022 года, установив, что с 31 января по 13 февраля 2022 года отмечается стабилизация заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), показатель заболеваемости на 6-й неделе снизился на 4% по сравнению с предыдущей 5-й неделей 2022 года, постановляю возобновить оказание плановой медпомощи, - говорится в указе, подписанном главным санитарным врачом города Натальей Башкетовой.

Так, с 21 февраля в Петербурге снова будут проводить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию взрослых и детей, а также плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях.

Пока что не сообщается, отменят ли специальные "боксы" в поликлиниках для приема зараженных коронавирусом.

Напомним, что также с 21 февраля в Петербурге будут смягчены ковид-ограничения.

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