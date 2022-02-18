Защита «ночного губернатора Петербурга» Владимира Барсукова получила на ознакомление первые 10 из 100 томов уголовного дела

СК завершил расследование дела Барсукова-Кумарина и передал его для изучения защите. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Адвокат Владимира Барсукова (Кумарина), более известного как «ночной губернатор Петербурга», рассказал о ходе дела своего клиента. По словам Константина Кузьминых, сторона защиты получила для ознакомления первые десять томов дела, которых всего около сотни. Речь в них идет и о «новом убийстве», в котором обвиняли Барсукова.

- Это дело по убийству Георгия Позднякова (бывший охранник Барсукова -прим.ред.) и Яна Гуревского (крестник). Расследование было завершено в прошлом году, следствие мне выдало 10 первых томов, там постановления о продлении сроков ареста. Само дело 2000-х годов. Инкриминировалось оно (организация убийства) изначально совершенно другим лицам. После того как в 2007 году, Владимир Барсуков был арестован, тех лиц передопросили, они сказали что, Владимир Барсуков якобы им заказал убийство, чего на самом деле не было. И ему предъявили обвинение, - рассказал «КП-Петербург» адвокат «ночного губернатора».

В прошлом году срок следствия по делу именно Владимира Барсуков составил уже 13 лет- по его обвинению, а вообще срок следствия уже 20 лет. Мосгорсуд признал нарушение сроков расследования и даже присудил компенсацию Барсукову в 130 тысяч рублей.

По словам адвоката, 10 лет назад генпрокуратура уже возвращала это дело на доследование.

- Что следствие нового сделало сейчас? Они допросили психолога, который сказал, что внешних признаков того, что свидетели не врут, нет, - отметил Константин Кузьминых.

Напомним, что Владимир Барсуков находится в местах заключения с 2007 года. Ему инкриминируется множество эпизодов от рейдерских захватов и вымогательства в особо крупном размере до организации покушений и создании объединенной преступной группировке.

Последний приговор был вынесен в марте 2019 года, когда Барсукова приговорили к 24 годам лишения свободы.

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