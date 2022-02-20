За что на самом деле жестоко зарезали продавщицу секс-шопа в Петербурге

Мужчина признался, что планировал ограбление ФОТО: пресс-служба МВД России

Вечером 18 февраля в петербургском секс-шопе на улице Дыбенко произошло ограбление. С собой грабитель забрал не только желаемый товар, но и жизнь 33-летней продавщицы. Женщине нанесли больше 10 ножевых ранений, от которых она и скончалась.

20 февраля полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве, свою вину 30-летний местный житель признал и даже рассказал правоохранителям, что заставило его вонзить в женщину нож.

- Первый раз я зашел в магазин вечером, но там был мужчина. Я испугался и вышел. Ходил вокруг и ждал, пока закроются ближайшие магазины, которые работали до 22 часов, - рассказал мужчина.

Дождавшись глубокого вечера, он все же решился вернуться в секс-шоп, но утверждает, что убивать никого не планировал.

С собой мужчина забрал лишь два массажера ФОТО: запись с камер

- Когда я зашел, навстречу вышла девушка. Я пригрозил ей ножом. Попросил ее открыть подсобку и зайти в нее. Я хотел ее там же закрыть и ограбить магазин, но она сказала, что сейчас нажмет тревожную кнопку. Тогда я сорвался. Ударил ее ножом несколько раз, - поделился мужчина.

Все произошедшее попало на видео. Камеры запечатлели, как один за другим мужчина наносил удары в сторону женщины, которая могла лишь прикрыться руками. С собой он забрал два мужских массажера, их и нашла полиция при задержании.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый был задержан по месту жительства. В настоящее время он передан в следственные органы для проведения процессуальных действий, - сообщили в пресс-службе МВД России.

По данной статье уголовного кодекса подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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