Тела двух молодых девушек обнаружили у многоэтажки на севере Петербурга

В Петербурге обнаружили двух мертвых девушек у многоэтажки. Фото: vk.com/polustrovoinfo

Тела двух молодых девушек обнаружили у одной из многоэтажек на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, погибших обнаружили ранним утром во вторник, 22 февраля. Шокированные очевидцы вызвали на место полицию, тела девушек накрыли от любопытных взгляд прохожих.

- Недоброе утро. Две девочки 15-ти лет возле ЖК «Медалист», Блюхера 7к1. На месте три машины полиции, - пишут очевидцы в группе «Полюстрово Инфо» во «Вконтакте».

Обстоятельства происшествия не известны. Фото: vk.com/polustrovoinfo

Добавим, что неделю назад в Северной столице под окнами многоквартирного дома тоже находили тела двух подростков, юноши и девушки. Тогда возбудили дело по доведении до самоубийства. В рюкзаке девушки нашли предсмертную записку с обращением к бабушке. Что касается на первый взгляд похожего происшествия на Маршала Блюхера, то здесь СК и полиция пока молчат. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной пока не готовы комментировать трагедию, так как на месте работают органы.

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