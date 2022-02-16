Что известно о 15-летних подростках, погибших на севере Петербурга

Родителей призвали быть внимательнее к детям и их проблемам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина прокомментировала трагедию с гибелью 15-летних юноши и девушки, которых нашли у дома на проспекте Тореза вечером 15 февраля.

- В нашем городе произошла трагедия, которая пополнила статистику детских суицидов! В рюкзаке девочки нашли записку, адресованную бабушке. В ней она говорит, что любит ее и просит простить, - сообщили в аппарате детского омбудсмена.

Известно, что 9-классница жила с бабушкой и прабабушкой. Ее мать проживает отдельно, в Гатчине. Погибшая девочка часто болела, была на домашнем обучении. Есть сведения, что она испытывала трудности в общении со сверстниками.

Погибший юноша рос в неполной семье, с мамой. Он также оставил прощальную записку.

Сейчас обстоятельства гибели подростков выясняет Следственный комитет. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства».

- Чаще всего суицид совершают дети в 16-летнем возрасте. Не игнорируйте тревожные сигналы: разговоры о смерти, депрессию, странные разговоры и рисунки, - отметила Анна Митянина и попросила родителей и педагогов проявлять максимальное внимание к детям и их проблемам.

Обратиться за помощью можно по номеру: 8-800-2000-122 (круглосуточно) – Всероссийская служба детского телефона доверия.