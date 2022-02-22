Мечтали о посмертном Тик-Токе. Что известно о самоубийстве двух школьниц в Петербурге, которые одновременно покончили с собой

На странице девушка многое рассказывала о жизни Фото: СОЦСЕТИ

"Извините, мы в морге". Мать 15-летнего девятиклассника Руслана из Петербурга (имена подростков изменено - прим.ред.) тяжело вздыхает. Ровно неделю назад 15 февраля, во вторник, ее сын покончил с собой. Парень пошел на суицид вместе со своей подругой-сверстницей Дианой. Их тела нашли возле дома на улице Тореза. Двойной суицид подростков стал шоком для города. Следователи даже возбудили уголовное дело, чтобы понять - что подростков толкнуло на такой шаг. А пока следователи разбирались в этом деле, город всколыхнул новый случай. Спустя ровно неделю произошло еще одно двойное самоубийство. И вновь 15-летние подростки, снова тот же способ суицида. "КП" разбиралась, что стоит за мрачной чередой трагедий.

ПОТЯНУЛА ЗА СОБОЙ ПОДРУГА?

15-летний Руслан не был депрессивным парнем. Школьник жил с мамой, как характеризуют его семью - хоть и не полная, но благополучная. На учете в полиции парень не состоял. Руслан был любимцем матери. На ее странице в соцсетях десятки фотографий сына. Она им явно гордилась - кадет, спортсмен. Парень занимался лыжами, греблей, следил за своей физической формой. На фотографиях всегда с улыбкой. О его проблемах ничего неизвестно, что не скажешь о его подруге Диане...

- Школьница, по словам родственников, часто болела, поэтому была на домашнем обучении, - делится детский омбудсмен Анна Митянина. - Девочка в последнее время испытывала сложности в общении со сверстниками.

Мать делилась фотографиями своего сына Фото: СОЦСЕТИ

При этом, как выяснила "КП-Петербург", до совместного самоубийства с Русланом, Диана пыталась сделать это одна... Не получилось. Как итог - 21 сентября 2021 года ее поставили на учет за попытку суицида.

Однако Диана не остановилась. Судя по всему, она и была инициатором совместного решения покончить с собой. Об этом говорит и предсмертная записка. Девушка жила отдельно от матери с бабушкой и прабабушкой. Им она и адресовала письмо. Сам парень записок не оставил.

- В записке школьница написала, что любит бабушку и просит ее просить, - поясняет Анна Митянина.

Родственники самого Руслана, тем временем, до сих пор недоумевают, что заставило школьника пойти на тот шаг вместе с Дианой. Сейчас мать парня находится в морге, она дала понять, что в такой обстановке не может говорить.

"КЛУБ САМОУБИЙЦ"

И вот спустя неделю в городе новый двойной суицид. Тела двух девушек нашли у дома на Маршала Блюхера. Погибшие Арина и Лина учились в школе-интернате в 8 классе. Рядом с ними, как стало известно "КП-Петербург" нашли пустые бутылки из-под водки и коньяка. Они тоже оставили послание, но не на записку, а надпись на стене. Это цитата из депрессивной молодежной песни.

Такая подпись на стене у одной из девушек Фото: СОЦСЕТИ

О проблемах погибшей Лины друзья ничего не знают, чего не скажешь об ее подруге Арине. Девушки хоть и учились в интернате, жили с родителями. Как рассказали "КП-Петербург" друзья Арины, школьница ходила к психологу, но в последнее время прекратила. В своих соцсетях подросток делилась, что активно пыталась похудеть, из-за этого даже пила специальные препараты - слабительное. Это для нее стало горьким опытом. Свои фотографии школьница при этом подписывала с намеком: "клуб самоубийц".

- На родителей Арина не жаловалась, с мамой у нее были хорошие отношения, - рассказал "КП-Петербург" друг школьницы. - Сама она была доброй и милой. Но насколько я знаю, ее гнобили. У нее было несколько нехороших проступков, о которых узнала вроде как ее одноклассница. И она боялась, что это дойдет до родителей.

ПОСМЕРТНЫЙ ТИК-ТОК

В ночь перед самоубийством Арина писала своим друзьям, что они с подругой собираются покончить с собой. Правда, никто из них не поверил, поэтому не остановил их, сообщив в полицию. Переписка Арины с друзьями есть в распоряжении "КП". В ней она говорит по большей части о своем решении. Подруга там играет второстепенную роль - как девочка, пошедшая на поступок, за компанию.

В причинах поступка девушек разбираются следователи Фото: СОЦСЕТИ

- Если мы не погибнем, то станем овощами, - делилась Арина своими соображениями с друзьями, которые даже не подумали никого предупредить.

Напоследок, Арина говорит, что после смерти хочет видеть... "грустный Тик-Ток о себе". Сейчас все друзья и родные в шоке от их поступка. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют причины произошедшего. Но, судя по всему, и в первом и втором случае одни подростки утянули за собой других.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Один подросток тянет другого за собой - новая тенденция?

- Почему так происходит? Во-первых, за компанию всегда все менее страшно, - поясняет психолог, эксперт по взаимоотношения подростков и родителей Наталья Искра. - Во-вторых, тут есть элемент подражания. Ну, и, в-третьих, подростковый возраст - это тот возраст, когда сделать что-то в компании проще. Чтобы такого избежать, родителям нужно учить детей предвидеть последствия своих поступков, нужно развивать эмоциональный интеллект. Потому что импульсивные поступки человек совершает, когда он не рефлексирует то, что с ним происходит.

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