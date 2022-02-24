Охранник ТЦ в Петербурге ударил школьника шокером

В Петербурге охранник ТЦ ударил школьника электрошокером. Фото: предоставлено "КП"

Охранник торгового центра «Прибалтийский» в Петербурге ударил школьника шокером. Происшествие сняла на видео очевидец Оксана. Как рассказала женщина «КП-Петербург», она не первый раз видит подобное поведение сотрудников торгового центра на юго-западе города. В минувшую среду, 23 февраля, ей удалось зафиксировать конфликт на видео. По словам Оксаны, подростки просто грелись в торговом центре компанией.

- Сейчас хотя бы удалось снять поведение на видео. 23 февраля на втором этаже собрались дети, на скамейке. Дети никому не мешали, не нарушали общественный порядок, не крушили ничего. Охранники свои обязанности не знают! – рассказала очевидец.

В итоге женщина вызвала полицейских, показала им видео, у обеих сторон конфликта взяли объяснительные. По информации источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, по факту происшествия проводится проверка. Что касается самого ребенка, то, судя по видео, он отреагировал на шокер с улыбкой, его друзья особо не возмущались.

После публикации видеозаписи в соцсетях, мнение горожан насчет ситуации разделилось. В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» есть множество сообщений о том, что подростки якобы сами день за днем накаляют ситуацию в упомянутом ТЦ – ведут себя шумно, а на замечания дерзят. В общем, вечный конфликт поколений.

- Ну и где подростка ударили шокером? Когда шокер достает кожу или, еще хуже, тело, то человек корчится в конвульсиях или теряет сознание. Данное видео доказывает, что охранник предупредил разрядом около ноги! – считает комментатор Сергей Мащалкин, которого поддержали несколько десятков людей.

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