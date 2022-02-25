Что сейчас с 12-летним мальчиком, которого 24 февраля задержали на незаконном митинге у Гостиного двора

Митингом ребенок заинтересовался, проходя мимо ФОТО: соцсети

На несанкционированном митинге, который прошел в Петербурге вечером 24 февраля, задержали 380 человек. Среди них оказался и 12-летний Илья Семенов (имя изменено, - Прим. Ред), которого полицейским пришлось возвращать родителям. "КП-Петербург" узнала, как юный "дебошир" попал в полицейский автобус, и какое наказание оказалось страшнее - административное или родительское.

В тот вечер многодетные родители Ильи и знать не знали, что в городе неспокойно. Ждали, когда ребенок вернется домой с тренировки из Дворца спорта, но вместо звонка в дверь им был уготовлен интересный телефонный разговор с сыном.

Илья старший ребенок в многодетной семье ФОТО: соцсети

- Ты где? - с беспокойство спросила сына Людмила.

- Мам, я в автобусе еду.

- В каком автобусе? Ты же на метро домой ездишь! - забеспокоилась женщина.

- Да я в полицейском автобусе, - пояснил ребенок.

Оказалось, что по пути домой Илья заинтересовался непривычной толкучкой у Гостиного двора. Ноги привели его туда сами, а там он уже и не заметил, как проникся общим настроением.

- Он пошел туда из любопытства. Мы и не знали, что в городе митинг планируется, так бы дома его оставили, - сетуют родители.

Родители мальчика даже не знали, что в городе проходит митинг ФОТО: соцсети

Тем не менее, оказавшись в толпе, Илья быстро сообразил, что к чему. Мальчик не просто подхватил общий лозунг, но и начал маркером писать его на ближайшем ларьке.

- Маркер у него в рюкзаке был. Он его достал и начал ларек разрисовывать, в этот момент полиция его и заметила. Задержали, отвели в автобус, - рассказала “КП-Петербург” мама мальчика.

Уже в автобусе Илья связался с родителями и отправился ждать своей участи. По словам Людмилы, в отделении полиции мальчик просидел около трех часов.

- Задержали Илью в восемь, забрать его мы смогли только в начале двенадцатого. В полиции с ним провели профилактическую беседу, на учет ставить не стали. Вот если бы ему уже было 14 лет, то испортил бы себе портфолио, его бы потом ни в один университет приличный не взяли, - возмущается мама.

Родители объяснили Илье, что детям ходить на такие мероприятия может быть опасно ФОТО: соцсети

На профилактической беседе действия полицейских ограничились, но в ход пошла тяжелая артиллерия - нравоучения от родителей.

- Мы еще по пути домой начали объяснять ему, что такое митинг и для чего это делается. Детям там точно не место. Рассказали ему и про политическую ситуацию, все объяснили. Нас радует только, что он туда пришел неосознанно, у него ведь телефон кнопочный, чтобы в интернете много не сидел, вычитать где-то про митинг не мог. Мимо проходил, - объясняет Людмила.

Если до административного наказания мальчик еще не дорос, то родительского ему пока не избежать.

- Гулять он пока ходить у нас не будет, телефон свой обратно тоже не получит. Теперь он знает, что все свои решения лучше согласовывать с родителями, - заключает Людмила.

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