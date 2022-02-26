Полиция наткнулась на огромный склад оружия у четверых жителей Ленобласти

В Ленобласти у четверых мужчин обнаружили склад оружия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция обнаружила огромный склад оружия в квартирах четверых жителей Ленобласти, причастных к громкому уголовному делу об ограблении предпринимателя в бизнес-центре «Смоленский» в октябре 2021 года. Напомним, тогда налетчики похитили у мужчины 6,2 млн рублей. С тех пор правоохранители постепенно распутывали преступный клубок, который в итоге привел их к оружейным баронам. Подробности находки боевого арсенала рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

- Расследование ограбление привело в квартиры предполагаемых поставщиков оружия. Мужчин задержали, один из них оказался гражданином Беларуси. Трое несудимые, только один оказался рецидивистом, причем попадался за незаконный оборот оружия и кражи, но всегда отделывался условными сроками, - сообщил источник «КП-Петербург».

Чтобы описать все найденное оружие и боеприпасы, уйдет не один час. Придется обобщить, в квартирах оперативники нашли следующий «клад»: винтовки, карабины, обрезы, ППШ, автоматы, помповые ружья, пулемет Дегтярева, противотанковое ружье, всевозможные пистолеты (например, Маузер, Наган и Вальтер – Прим.Ред.), револьверы, ракетницу, порох, детонаторы, ножи, взрывпакеты, корпуса гранат и мин, глушители, прицелы, а также тысячи патронов.

Нашлось место у злоумышленников и для орденов «Красной Звезды» и Славы. Все перечисленное добро изъяли. К деятельности оружейных баронов сейчас пристально присматриваются следователи.

- В жизни задержанные мужчины тихие-мирные. Один электромеханик, другой бизнесмен из сферы ритуальных услуг, третий охранник завода. Только белорус безработный, - отмечает источник «КП-Петербург».

В отношении всех задержанных возбудили уголовное дело. Двух отпустили под подписку о невыезде и обязательство о явке, третьего госпитализировали в больницу из-за жалоб на сердце, судьба четвертого пока не решена. Всем злоумышленникам грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

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