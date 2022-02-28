В наследство - долг 200 тысяч рублей: Как после смерти всей семьи живет мальчик, оставшийся с двумя младшими братьями в сгоревшей квартире

После смерти матери у Саши на руках остались два младших брата ФОТО: соцсети

За один месяц жизнь 18-летнего Саши Двачевского из Петербурга перевернулась с ног на голову, а его некогда большая семья из-за череды трагедий стала меньше. Первой из жизни из-за коронавируса ушла бабушка, затем сгорела квартира, пиком черной полосы стало самоубийство матери. Так, на руинах сгоревшей квартиры Саша остался один с двумя маленькими братьями (4 и 8 лет) на руках.

Ранее читатели «КП-Петербург» помогли семье снова встать на ноги - сделать ремонт в квартире, похоронить родных и оплатить долги. После Нового года Саша планировал оформить опеку над братьями, чтобы заняться их воспитанием, и устроиться на работу, а уже летом поступить в университет. Но теперь у парня возникли новые трудности…

«УЖЕ ВЗЯЛ СЕБЯ В РУКИ»

- Знаете, я бы хотел вернуться в то беззаботное детство. Во времена, когда мама и бабушка еще были живы, а я мог спокойно гулять с друзьями, да залипать в компьютер. Только все круто изменилось. С друзьями я уже не общаюсь, сидеть в компьютере тоже некогда, - вздыхает Саша.

Сейчас Саша работает официантом ФОТО: соцсети

После самоубийства матери парню было не до отдыха. Привычные заботы отошли на второй план, их сменило беспокойство о похоронах близких, ремонте и судьбе младших братьев.

- Мне быстро пришлось взять себя в руки. Сначала хотел обратиться к психологу, мне даже предлагали помощь, но потом передумал. Первое время ничего делать не хотелось, все как-то самокопанием занимался. Потом взял себя в руки, не всю жизнь же горевать, - признается Саша.

«В НАСЛЕДСТВО - ДОЛГ»

Взяв себя в руки, парень устроился на работу - стал официантом. Летом планировал поступать в университет, но все планы в очередной раз рухнули, когда Саша вступил в наследство.

- Я получил квартиру, в которой мы жили, но в придачу еще и кредит от бабушки. Сейчас я должен выплатить 200 тысяч рублей. Из-за этого поступать пока не буду, ведь за учебу тоже нужно платить, - переживает юноша.

Саша все еще хочет оформить опеку над братьями ФОТО: соцсети

Учеба - не единственное, что стало недоступно для Саши с получением наследства. Теперь он еще и не может оформить опеку над братьями, как изначально планировал.

- Я хотел забрать их к себе после Нового года. Я ведь и ремонт закончил, комнаты готовы, мебель на месте. Но пока не разрешают, - говорит Саша.

На помощь братьям пришли родственники. Сейчас мальчики живут отдельно от Саши вместе со своим дядей.

- Дядя стал опекуном, сейчас братья у него. Я часто их навещаю, стараюсь почаще дарить подарки. Мы долго откладывали момент, когда нужно будет им рассказать о смерти мамы и бабушки. Рассказали. Восприняли они все спокойно, мне кажется, что просто не поняли, что произошло. Сейчас про них даже не вспоминают, - делится Саша.

Несмотря не все трудности, как бы банально это ни звучало, Саша не отчаивается. Говорит, что сложнее всего сейчас ему дается уборка по дому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бабушка умерла от ковида, квартира сгорела, мать покончила с собой: После горя в семье 18-летний парень остался один с двумя маленькими братьями

Теперь забота над детьми легла на старшего брата (подробнее)

«Анонимно жертвуют большие деньги»: Как живет мальчик, оставшийся один с двумя маленькими братьями после смерти родителей

Парню помогли похоронить родственников, выплатить долги по коммунальным платежам и восстановить квартиру после пожара (подробнее)