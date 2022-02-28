Психолог Алиса Теплякова: Чем могут обернуться для детей раскрученные консультации 9-летнего вундеркинда из МГУ

Алиса Теплякова начинает проводить консультации

9-летняя Алиса Теплякова привлекла немало внимания россиян. Родители самой молодой студентки МГУ сумели раскрутить бренд ребенка-вундеркинда. Вот она до 10 лет и окончила школу, и сдала ЕГЭ, и поступила в один из самых престижных ВУЗов страны. Вишенкой на этом торте стало свидетельство о том, что Теплякова получила свидетельство «педагога-психолога», пройдя тест в Центре развития педагогики в Санкт-Петербурге. «КП» ранее разбила миф об этих корочках «педагога-психолога», получив точной такой же сертификат. Как оказалось, за этим дипломом стоит лишь 15-минутный тест, который может пройти любой.

Однако родители Алисы ранее уже объявили, что их ребенок начинает проводить дорогостоящие консультации. И не просто – а, как пишут, на оценку одаренности ваших детей. На фоне этого «КП» попросила оценить пройденный Алисой тест настоящего психолога, эксперта по взаимоотношения детей и родителей, а также узнала у него – чем может обернуться для клиента неправильная консультация.

«ПОСЛЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ НЕВРОЗ»

- Этот тест, который прошла Алиса, проверяет теоретические знания, - пояснила «КП-Петербург» эксперт по взаимоотношения детей и родителей Наталья Искра. - А помимо знаний у нас еще есть умения и навыки. И одних знаний у Алисы может быть недостаточно. Ведь ты можешь хорошо владеть теорией, но не менее важной владеть и практический частью – а с ней могут быть проблемы. В целом, я не за то, чтобы 9-летние дети работали, это в некотором смысле бред. Хотя достаточно часто одни подростки работают для других. Например, с 12 лет дети работают на телефонах доверия, или мини-практическую деятельность выполняют. Но это после 12 лет, во-первых. Во-вторых, это все же не индивидуальные психологические консультации. Потому что между теорией и реальными вещами большая разница. Можно знать что какая-то вещь относится к определенному явлению. Но чтобы работать с этим явлением, нужен жизненный опыт. А в 9 лет жизненный опыт все-таки минимален.

Алиса Теплякова - самая юная студентка МГУ Фото: Youtube

Такие консультации Алисы, по мнению эксперта, в определенных случаях могут не помочь, а навредить.

- Навредить не прямо, а косвенно, - уточняет Наталья Искра. - Если родители воспринимают такие консультации и вердикт Алисы по поводу своего ребенка всерьез, от этого может быть вред. Родители, получив ответ по поводу развития и способностей своего ребенка, могут переживать и тревожиться. И вообще, у меня в целом вопрос - какие родители поведут своего ребенка к 9-летней девочке? Что должно стоять за этой идеей?

Наталья Искра рассмотрела несколько возможных вариантов после консультаций у Тепляковых. Первый – Алиса после общения с ребенком говорит, что у того нет особых одаренностей.

- Дети достаточно отходчивые. И однократное заявление по поводу своей личности на ребенка самого может и не повлиять. Но вот родители, если верят в какую-то идею, они воспримут это сообщение и будут с ним обходиться – это более опасная ситуация. Они могут невротизировать ребенка, то есть, привести к неврозу, - поясняет Искра.

«НЕ СТОИТ ЛОМАТЬ СУДЬБЫ СВОИМ ДЕТЯМ»

И второй вариант – Алиса называет вашего ребенка одаренным.

- Тут может начаться перенасыщение, чрезмерные требования к ребенку, чрезмерное количество занятий, - поясняет Наталья Искра. – Это может привести к истощению сил у ребенка. И в случае с Алисой, мы тоже все об этом думаем, что это может быть и у нее. Ведь, например, до 3 лет ребенку важно много двигаться. Если он в это время читает, а не двигается, он упускает развитие в плане движения и ловкости. И когда ему потом в 5-7 надо читать, у него эти зоны мозга уже израсходованы. В итоге нет и ловкости, и вербального развития.

Такое свидетельство может получить каждый желающий Фото: СОЦСЕТИ

У настоящих вундеркиндов, по словам эксперта, все их достижения происходят за счет механической памяти. Однако при этом у них нет истинных занятий.

- У ребенка всегда есть ведущая деятельность. И от 3 до 7 лет - это игра. Если ребенок не играет, а учится, это плачевно сказывается на его психике, - поясняет Искра. - В старшем подростковом периоде нужно общение со сверстниками. Если этого нет, то ребенок многое упускает в развитии, и потом это сложно будет восполнить. Желательно чтобы все вещи происходили своевременно. Поэтому если ребенок получает диагноз об одаренности, силы семьи ребенка будут потрачены зря. Родители могут начать развиваться не то, что важно развивать в этом возрасте. И тут некомпетентная консультация у психолога, если все сложится в целом неправильно, может привести к тому, что судьба ребенка может быть сломлена.

Общий вердикт Натальи Искры - к Алисе пока не стоит водить ребенка.

- Если хочется сводить ребенка к ажиотажному специалисту, то их много на рынке и без Алисы, - поясняет Искра. - И средняя стоимость даже для Москвы все же - от 3 до 5 тысяч рублей. Что же касается самой Алисы, то бывает, что людьми овладевают сверхценная идея. И родители в таких случаях не всегда понимают свою ошибочность. Наверное, это такой случай.

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