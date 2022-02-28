Изображала стритрейсера: В Петербурге вынесли приговор мажорке на Порше, угробившей в пьяном ДТП многодетную мать

В Петербурге дали 7,5 лет колонии дочери экс-депутата, устроившей ДТП, из-за которого погибла мать троих детей. Фото: пресс-служба судов СПб

Прошло два года с момента ДТП в Пушкинском районе Петербурга, унесшего жизнь многодетной матери-таксистки Светланы Гринберг. В автомобиль женщины влетела 18-летняя Юлия Матвеева, которая пьяной промчалась на красный сигнал светофора на люксовом «Порше Макан». И теперь суд отправил богатую студентку за решетку на 7,5 лет. Оказалось, Матвеева и не думала извиняться перед семьей погибшей 27-летней таксистки. Более того, девушка заявила об ангажированности судьи и до конца отвергала вину. За всем этим пристально следила семья погибшей многодетной матери. «КП-Петербург» поговорила с мамой погибшей женщины, чтобы узнать, как живут "осиротевшие" дети.

«ПОЧЕМУ Я НИЧЕГО НЕ ПОЧУВСТВОВАЛА В ДЕНЬ АВАРИИ…»

Трагедия произошла ночью 30 марта 2020 года. На перекрестке Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы в Пушкине «Порше» Матвеевой влетел в «Фольксваген» Светланы Гринберг. На тот момент 27-летняя женщина временами таксовала, чтобы прокормить троих детей – мальчиков 9 и 8 лет, а также шестилетнюю дочку. Светлана мечтала быть тренером, закончила НГУ имени Лесгафта, поскольку обожала спорт и с детства занималась теннисом. Но ранние роды поменяли планы, пришлось всю себя посветить ребятишкам и подрабатывать, например, фотографом или таксистом.

Мама Светланы, Галина Платонова, рассказывает, что в роковой вечер они простились с объятиями, такая у женщины была добрая трогательная традиция.

Момент аварии. Как установили в СК, Матвеева гнала под 100 км/ч и на красный светофор. Фото: vk.com/dorinspb

- Детям очень не хватает обнимашек мамы. Она постоянно обнимала деток и утром, и вечером. В день аварии мы тоже обнялись. Уходя, она повернулась ко мне и сказала: «Скоро буду! Мамочка, я тебя так люблю!». Почему я ничего не почувствовала тогда, что будет беда. Не понимаю, обычно всегда чувствовала! Сказать бы ей, чтоб подождала немного, выпила кофе перед уходом, поболтали бы, как это обычно было. И эта дама проехала бы тот перекресток тем временем, понимаете? – в слезах вспоминает Галина Викторовна.

Светлана в ту ночь подобрала в Пушкине молодого клиента, парень отучился на летчика, повернула на тот самый перекресток, когда и встретилась с «Порше», которые ехал, по версии следствия, под 100 километров в час. Чуть позже оттуда вышли целыми и невредимыми три представителя "золотой молодежи". Один из них - молодой человек - тут же признался очевидцу на камеру, что они изрядно выпили.

А Светлана и ее пассажир с тяжелыми травмами попали в больницу. Спустя месяц мать троих детей погибла в клинике. Молодому человеку с пассажирского кресла повезло больше, спустя месяцы он восстановился и получил компенсацию.

В ДТП пострадал и пассажир такси. Парень получил свой 1 млн рублей компенсации и поправил здоровье. Фото: vk.com/dorinspb

Галина Платонова рассказала только двум старшим внукам о смерти их матери, она сделала это перед похоронами.

- Старший мальчик за одну ночь повзрослел. На утро он проснулся и сказал: «Мне мама приснилась, она меня попросила смириться». За два года мальчик только один раз заплакал. Им в школе учительница дала задание рассказать что-то о маме ко Дню матери. Он домой пришел и говорит: «Галечка, можно я не буду этого делать, не хочу ничего писать, мне так тяжело», – с комом в горле рассказывает Галина Викторовна. – Однажды я наткнулась на запросы внука в поисковике. Он интересовался, что такое детский дом. Я ему позже и говорю: «Мальчик мой, никому я вас не отдам, выбросите все это из головы!»

Бабушка оформила опеку над внуками только в сентябре 2021 года. Галина Викторовна признается, что не могла сделать это раньше, поскольку попросту почти не разговаривала из-за психологической травмы. Сомнения придавало и то, что безработные пенсионеры могут не потянуть содержание внуков, может подвести и здоровье из-за хронических болезней, возраст немолодой, за 60 лет. Но, как бы ни было больно, жизнь продолжается. Любовь к детям дочери превысила все риски. Сейчас ребятишки ходят в одну школу, а после нее на спортивные кружки. Бабушка и дедушка целиком и полностью живут внуками – провожают, встречают, развозят, кормят, учат, укладывают спать.

Светлана всю взрослую жизнь посвятила благополучию троих детей. Фото: СОЦСЕТИ

- Они все у меня спортсмены, на кружки ходят всевозможные еще. Им спорт очень помогает отвлечься. Мы дома стараемся не разговаривать на тему гибели Светланы, не хотим травмировать детей. Поплакать я просто уезжаю в другое место, наплачусь, потом возвращаюсь домой уже, – говорит мама Светланы Гринберг. – Говорят, что время лечит. Не совсем это так, конечно. Пришла девочка молодая, нагадила нашей семье, натоптала у нас и ушла.

КАК ОПРАВДЫВАЛАСЬ ГОНЩИЦА

Следствие затянулось на два года. Те, кто помнил про резонансное ДТП, задумались, в чем же причина. Тогда-то общественность и присмотрелась к владелице «Порше». Юлия Матвеева оказалась дочкой крупного бизнесмена, бывшего муниципального депутата Пушкина. Папа и подарил ей люксовое авто, стоимостью от 6 до 8 млн рублей. После ДТП в отношении девушки возбудили уголовное дело, но ее отпустили под подписку о невыезде.

- Девочка продолжала учиться на журналиста в СПбГУ, подрабатывала. Амбициозная, конечно, с такими-то связями. Не агрессивная, спокойная, ходила на пары, сдавала экзамены. У ее отца уже появилась новая семья, ребенок. Ему до дочери было мало дела, - сообщил знакомый Матвеевой в разговоре с «КП-Петербург» на правах анонимности.

Машину Светланы Гринберг смяло напрочь. Фото: СОЦСЕТИ

В роковой день аварии гонщица на «Порше» игралась в догонялки с попутным «Мерседесом», о чем стало ясно со слов второго водителя от адвоката Владимира Гарнина, защищавшего Юлию Матвееву.

- Телочки там стоят в **** (шоке – Прим.Ред.). Одна еле стоит, другая энергетики пьет, чтобы протрезветь, – говорил очевидец-«стритрейсер» на «Мерседесе» в своем Instagram. – Я с ними не гонялся, что видно на видео – я подъезжаю спустя 7 секунд после ДТП, ибо я держался на расстоянии от пьяной компании. Будь это уличные гонки, я первым бы вылетел на перекресток, ввиду мощности машины. Никто их не провоцировал на такое вождение, кроме алкоголя.

- Впоследствии этот молодой человек проходил свидетелем по делу, – рассказывает адвокат Владимир Гарнин. – Его долго искала прокуратура, он нанял адвокатов себе. В объяснительной он признал, что гонял, но только из-за провокаций моей подзащитной Матвеевой на дороге.

В "Порше" были пьяные молодые люди. Фото: vk.com/dorinspb

В общем, версия с гонкой не прокатила. Но Матвеева продолжила затягивать следствие всевозможными ходатайствами, чтобы оправдать себя. Итого их было минимум 15. Девушка просила заново проводить множественные экспертизы. В частности, она заявила, что выпила только после ДТП, а в момент аварии была трезвой.

- Это подтвердили и единственные опрошенные свидетели того, как она пила, - отец и мачеха. Но суд логично посчитал, что родные являются заинтересованными лицами в деле и могут выгораживать дочь, - поясняет Владимир Гарнин.

Отец виновницы ДТП оказался известным в Пушкине богачем. Фото: СОЦСЕТИ / пресс-служба судов СПб

Пожалуй, самой циничной попыткой оправдать себя стало то, что Матвеева просила проверить, из-за чего именно умерла многодетная мать. Как отмечает адвокат девушки, она узнала, что Светлана Гринберг подхватила пневмонию на фоне пандемии коронавируса, в то время как ее спасали медики в реанимации. Юная журналистка попыталась зацепиться за версию того, что женщина в итоге скончалась не от травм, полученных в аварии. Но, естественно, прогадала. Финальной попыткой выгородить себя стала позиция об якобы неисправной иномарке. Суд принял решение, что ранние экспертизы были объективные, а подсудимая лжет.

ЗА ДВА ГОДА НОЛЬ ИЗВИНЕНИЙ

Матвеева гнула свою линию и не хотела извиняться. Вину она до последнего не признала. Разве что после приговора студентка сказала два-три формальных слова, без эмоций. Мать погибшей Светланы Гринберг говорит, что предпринимала попытки пообщаться с юной особой.

- На суде я ее просила: «Вы хотя бы за месяц, который моя дочь находилась в клинике, узнавали об ее состоянии здоровья?». Она сказала, что нет, разве что ее отец попросил кого-то там узнать, ведь их семья вся якобы очень занята. Так что зачем?! Им это не нужно! У них все нормально! Ужас у них начался только тогда, когда мы выставили в исковом заявлении 80 миллионов морального ущерба. Вот тогда-то они и засуетились, начали бизнес «крошить», активы выводить. Я понимаю, что суды не могут дать таких сумм, я могла бы хоть 160 миллионов запросить, это ничто не изменило бы. Дочь мне эти деньги не вернут! Меня убивает, что они даже просто не извинились! – восклицает Галина Платонова.

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В итоге победил закон, дочь экс-депутата осудили по всей строгости, вопреки предположениям общественности. Адвокат Матвеевой назвал главную причину того, что ее отправили на 7,5 лет в колонию общего режима.

- Юлия сделала заявление об отводе судьи. Это был бессмысленный ход, таким образом ты просто настраиваешь против себя судебную систему! Юлия заявила, что в Сети и СМИ всплывает слишком много информации относительного того дела. Она посчитала, что судья может поддаться резонансу и вынести более жесткий приговор, основываясь на мнениях людей. Естественно, судья осталась, - сообщил «КП-Петербург» Владимир Гарнин.

Галина Платонова рассказывает, что средний внук периодически спрашивал ее, когда уже «тетю посадят». Итоговым приговором семья осталась довольна.

- Срок ей дали, скажем, нормальный. Вопрос в том, как она будет сидеть. Когда она выслушала приговор, ее взяли под руки, а у нее на лице выражение, словно ее домой отдыхать повели. Не знаю, может, на успокоительных таблетках была, - рассуждает Галина Викторовна.

Добавим, что суд лишил Матвееву водительских прав на 2 года и 10 месяцев после выхода из колонии. В итоге за руль авто она сядет в худшем случае в 30 лет, если ее досрочно не освободят. Кроме этого родители Светланы Гинберг и ее трое детей получат более 11 миллионов рублей компенсации морального вреда.

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