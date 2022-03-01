В Чехии грозят убить, в Италии отказывают в работе. Как за границей травят русских из-за спецоперации на Украине

На улицах Праги русские теперь слышат угрозы и оскорбления Фото: Антон ПИКУС

На фоне непрекращающегося потока новостей о ситуации на Украине истерия в мире нарастает. Кто-то с огромными пакетами отправляется в магазины электроники и опустошает полки, кто-то судорожно листает сайты авиакомпаний в поисках билетов в разные уголки мира, а кто-то наоборот надеется вскоре вернуться в Россию, чтобы увидеть родных.

К примеру, в минувшие выходные в Венгрии осталось около 400 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Вернуться на родину они не смогли из-за санкций - закрытия воздушного пространства странами Евросоюза и отмены рейсов. Но помимо туристов за границей живут еще сотни россиян, которые первыми ощутили перемены в отношении иностранцев к русским.

- Я фотограф, сейчас временно нахожусь в России, но обычно живу я на острове Сардиния. Соответственно, работаю я тоже в Италии. И уже сейчас мои клиенты начинают отказываться от съемок, запланированных на лето, просто потому, что я русская, - рассказала "КП-Петербург" россиянка Ирина.

Русских отказываются пускать в университеты Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Девушка уверяет, что пока это только единичные случаи. Так люди пытаются отстаивать свою позицию.

- Они аргументируют отказы от съемок протестом против войны. Способом протестовать для них стал отказ от сотрудничества с русскими, - уточняет Ирина.

Однако, в то же время, на уровне местной власти русских пытаются поддержать.

- Я учусь в Италии уже несколько лет и нахожусь в очень интернациональном окружении. Все интересуются, как дела у меня, у моей семьи, предлагают помощь, например, если возникнут проблемы с банковскими картами. Даже университет прислал письмо поддержки, напомнил, что можно воспользоваться бесплатным сервисом психологической помощи. Так что в моем окружении негатива какого-то нет. Я раньше жила в Чехии и знаю, что сейчас там ситуация намного хуже в этом плане, - рассказала “КП-Петербург” Мария Кудрявцева.

Неприязнь к русским в Чехии - дело давнее и укоренившееся. Но сейчас ситуация сильно обострилась.

- В близких и образованных кругах никто никого, конечно, не обижает, но на улицах творится жесть. На днях я вышла с подругой из магазина, мы разговаривали на русском, когда к нам неожиданно подошел какой-то незнакомый чех. Он спросил, откуда мы. Сказали, что из России. После этого он угрожал убить нас, потому что мы русские, потому что все мы сами убийцы, - поделилась жительница Праги Евгения.

Россияне, оставшиеся за границей, начинают задумываться о возвращении на родину Фото: Антон ПИКУС

Угрозами на улицах в Чехии все не ограничилось, буквально за неделю у русских возникли еще и проблемы с образованием, за которым многие туда и приехали.

- Пару раз уже было такое, что российских студентов просто не пускали на занятия. По национальному признаку. Это быстро распространилось, нам сейчас сложно. Но местные власти уже начали бороться с дискриминацией. В школах сейчас вводят обязательные лекции на эту тему, - поясняет Евгения.

Получится ли у местных руководителей уладить эту ситуацию пока непонятно, поэтому некоторые русские уже начинают подумывать о возвращении на родину.

- Я переехал в Нидерланды еще в августе 2021 года. Пока не заметил какой-то неприязни от местных жителей. Скорее наоборот, нам предоставляют бесплатную помощь психологов, мы выходим на акции протестов. Меня больше волнует, когда я смогу встретиться со своими родными. Перелеты массово отменяют. После обучения я планировал вернуться в Россию, но сейчас даже не знаю, когда это будет возможно, - рассказал "КП-Петербург" Матвей.

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