Зрение потеряла, но не полностью: Суд в Петербурге отменил приговор бизнесмену из-за того, что он прострелил модели один глаз, а не два

В Петербурге отменили обвинительный приговор экс-бойфренда, прострелившего глаз 18-летней модели. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге суд неожиданно отменил обвинительный приговор бизнесмену, который прострелил глаз 18-летней модели. Напомним, 36-летний коммерсант схватился за ружье в своем отеле на Садовой улице, где работала юная красавица. Теперь Дарья уже второй год носит протез на глазу и с болью привыкает к новой жизни.

Ранее суд смягчил статью мужчине и назначил ему пять лет колонии. Сейчас же, после неожиданного поворота с отменой приговора, он может выйти на свободу уже в августе 2022 года. Как рассказала «КП-Петербург» Дарья, теперь она боится и не знает, что делать дальше.

НЕДОСТАТОЧНО СЕРЬЕЗНОЕ УВЕЧЬЕ

36-летний бизнесмен, как следует из приговора, открыл стрельбу из ружья в своем отеле на Садовой улице, где юная модель работала администратором. По ее словам, до этого мужчина неоднократно ее бил. Даже сделал предложение, но получил отказ. А в роковую ночь они поссорились и тиран выстрелил из карабина по возлюбленной. Промахнулся, но пуля срикошетила в голову Дарьи.

Прошло больше года с момента, как «КП-Петербург» писала о Дарье. Сейчас девушке 20 лет. Она написала книгу о пережитом домашнем насилии, которую до сих пор покупают и читают женщины. Дарья продолжает вести свой блог «Мисс X», у нее под 100 тысяч подписчиков соцсетях. На зиму она перебралась в Грузию, познакомилась с молодым человеком. И влюбилась. Теперь у нее здоровые и уважительные отношения. Идиллию разрушила новость об отмене приговора.

Дарья с трудом привыкла к протезу. За глазом необходим строгий уход, еще ему нужен благоприятный климат. Фото: СОЦСЕТИ

- Это была инициатива прокуратуры, – объяснила «КП-Петербург» девушка. – Теперь все круги ада, то есть, судопроизводства, возвращаются на первый уровень. Прокуратура нашла ошибку в приговоре. По их мнению, в моем случае нельзя говорить о потере органа зрения. Потому что остался еще один глаз. А глаз – парный орган зрения. когда мы говорим о потере органа зрения. Они нашли смысловую ошибку и все переиграли…

По словам Дарьи, она не хочет винить прокуратуру, потому что та запрашивала для обидчика девушки более суровый срок. Но модель в отчаянии – она потратила много нервов на предыдущие заседания, чтобы наказать экс-бойфренда, но это ей практически не помогло. Суд начинается практически с нуля.

УГРОЖАЛ ПРИ СУДЬЕ И ПРОКУРОРЕ

Сейчас девушка в раздумьях, стоит ли тратить новые силы на суды или можно отпустить ситуацию. С новой любовью она смогла отвлечься от старой трагедии. Но призраки прошлого не отпускают.

Дарью постоянно поддерживают сотни подписчиц. Фото: СОЦСЕТИ

- Сейчас суды над ним идут заново. Но он может выйти уже скоро, приговор мы получили в сентябре 2021 года, на тот момент он якобы отсидел около двух лет с учетом коэффициента пребывания в СИЗО. На его стороне то, что он не судим, выплатил компенсацию, у него есть маленькие дети. Скорее всего, он спокойно выйдет по УДО уже в этом году. Из-за отмены обвинительного приговора в данный момент он официально заключен под стражу до августа 2022 года, – восклицает модель.

Обидчик девушки никогда не соглашался с приговором. Мужчина подавал апелляции. А его слова на одном из последних заседаний Дарья помнит до сих пор.

Девушка переживает, что бывший бойфренд окажется на свободе и первым делом заявиться к ней. Фото: СОЦСЕТИ

- Этот человек мне при судьях и при прокуроре сказал: «Выйду, позвоню». Очень устрашающе звучит от того, кто направлял на тебя оружие, – задает риторический вопрос девушка. – Когда ты построил новую жизнь без насилия и травм, когда ты прорабатываешь все проблемы с психологом, видеть такие новости – это крайне неприятно. Я не знаю, прекратить ли эту бессмысленную борьбу с судом.

ВЫНУЖДЕННАЯ ЭМИГРАЦИЯ

Бывший бойфренд выплатил Дарье компенсацию в 1,5 млн рублей. Но, по ее словам, это ничто для изуродованного на всю жизнь лица девушки. Модель уже около двух лет носит протезы, в том числе абсолютно черного цвета, и привыкает к новой себе. Боли после травмы ее беспокоят до сих пор.

Модель хочет переехать за границу и учиться там, но без ее участия в суде обидчик может легко выбраться на свободу. Фото: СОЦСЕТИ

- У меня обнаружили образования под протезом в импланте. Не хочется думать, что это опухоль. Возможно, киста. Наверняка потребуется операция по удалению. Я не знаю, как много раз в жизни буду сталкиваться с последствием трагедии. Моя травма очень сильно влияет на выбор места, где я живу. Поэтому я уехала из России на зиму, в теплое место. Иначе протез замерзает на холоде. Еще ни в коем случае нельзя, чтобы туда попал песок (привет пылевым бурям весной в Петербурге – прим.ред.). В силу обстоятельств у меня и образовалась какая-то опухоль. Мне страшно от всего этого.

«КП-Петербург» пока не располагает официальным комментарием суда по поводу отмены приговора.

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