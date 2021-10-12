«Грозит позвонить после выхода из колонии»: Как живет юная модель из Петербурга, которой прострелил глаз бойфренд-тиран

19-летней модели из Петербурга удалось ужесточить наказание экс-бойфренду, который прострелил ей глаз. Фото: instagram.com/its.miss.x

«Комсомолка» узнала, как живет юная модель Дарья из Санкт-Петербурга, которой прострелил глаз бывший бойфренд-тиран. Напомним, 36-летний пьяный дебошир открыл огонь по 18-летней возлюбленной в апреле 2020 года. Все произошло в отеле на Садовой улице, где девушка работала управляющей. По словам пострадавшей, роковой выстрел не случаен – мужчина и раньше применял к ней насилие, систематически избивал ее и даже повесил на нее кредит. Спустя год суд смягчил статью экс-бойфренду и дал ему лишь 5 лет колонии общего режима. По словам жертвы домашнего насилия – непростительно мало. И вот, недавно завершился долгий процесс апелляции.

Дарья не раз дала интервью СМИ и популярным блогерам, чтобы добиться огласки истории и ужесточение наказания преступнику. Фото: YouTube-канал "Alena Popova"

«СРОК ОТСИДКИ ПРОДЛИЛСЯ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ»

Дарья сразу раскритиковала прошлый приговор суда, поскольку один день в СИЗО засчитывался абьюзеру за полтора в колонии. Итого он мог выйти на волю по УДО через год. Апелляцию в суд подали все: прокурор, потерпевшая с адвокатом и преступник. Дебошир требовал освободить его и переквалифицировать свою статью уголовного дела (причинение тяжких телесных – Прим.Ред.) на неосторожное обращение с оружием, а также сократить компенсацию с 1,5 млн до 500 тысяч рублей. Прокурор хотел ужесточить наказание – обвинить в покушении на убийство и запросить 10 лет колонии строгого режима. Сторона защиты же действовала более рационально.

- Мы настаивали на усиление приговора и полном изменении отягчающих и смягчающих обстоятельствах, - рассказывает «КП-Петербург» Дарья. – Адвокаты стрелка тянули до последнего. Занимались переносами. То защитник ушел в 1,5-месячный отпуск, то якобы не мог определиться, надо или нет рассматривать дело в присутствии обвиняемого. Мы очень долго ждали решение. У адвокатов преступника успешно получилось сократить срок такими схемами.

Блог Дарьи насчитывает более 66 тысяч подписчиков. С некоторыми из них 19-летняя модель в крепких дружеских отношениях. Фото: t.me/devochka1glaz

В итоге все требования Дарьи и ее юриста удовлетворили. Это плюс, как говорит модель, но и минус – кассационную жалобу теперь не подать.

- Мы просили, чтобы из смягчающих обстоятельств убрали раскаяние и признание вины, «помощь» после выстрела. Это все было неправдой. Также добавили отягчающее обстоятельство – состояние алкогольного опьянения в момент совершения преступления. Однако срок нахождения в колонии увеличился… всего на год. Фактически срок его отсидки продлился на шесть месяцев, - сетует Дарья.

Дарья написала книгу, которая не только помогла ей в реабилитации, но и нашла отклик у других жертв домашнего насилия. Фото: t.me/devochka1glaz

«ОТКРЫТО НАЗЫВАЕТ МЕНЯ ТВАРЬЮ»

19-летняя модель переживает, что дебошир может подать на УДО через один год, так как отсидит половину срока с учетом нахождения в СИЗО. Бывший возлюбленный по фамилии Зейналов продолжает морально давить не девушку.

- Человек открыто грозит позвонить после выхода из колонии. Открыто при всех в суде спрашивает, адекватная ли я и называет тварью. В последнем слове сказал, что это я виновата, но он меня прощает… – говорит «Комсомолке» Дарья. – Абсолютно не раскаялся. За этот год я должна понять, как мне жить, учитывая, что у нас нет никакого закона, защищающего меня от этого человека. Он может ко мне подходить, может со мной общаться. В общем, фраза «когда убьют, тогда и приходите» работает безотказно.

Дарья была поражена отзывами на книгу, где она рассказывает о своем травматическом опыте отношений. Фото: instagram.com/its.miss.x

«ПРИНЯТИЕ СЕБЯ – ОЧЕНЬ ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС»

Полгода назад Дарья рассказывала «КП-Петербург», что новую себя принять очень и очень сложно. Ее внешность была идеальной для модельной карьеры, но после выстрела она потеряла «профессиональные» надежды. Поначалу она ходила с поводырем и простейшие действия давались ей с трудом. На улице девушка ходила только в темных очках. И только сейчас она постепенно открывается миру. И делает это эффектно – с черным протезом.

- Благодаря блогу познакомилась с человеком, потерявшим глаз. Он сделал себе черный протез. Я узнала все тонкости и нюансы. Теперь живу так, это многократно облегчило существование, – признается модель. – Но принятие себя – очень долгий процесс. А физическое принятие и адаптация длятся до 5 лет при потере зрения в осознанном возрасте. Я занимаюсь с психотерапевтом. Мне необходима реабилитация…

Эффектный черный протез теперь почти всегда постоянный спутник девушки. Фото: СОЦСЕТИ

«У МЕНЯ ПОЯВИЛОСЬ ОЧЕНЬ МНОГО ДРУЗЕЙ В РАЗНЫХ УГОЛКАХ РОССИИ»

Напомним, частью реабилитации для девушки стал ее блог в Instagram под названием «Мисс X, Одноглазая красотка». Почти за год Дарья набрала там более 66 тысяч подписчиков, рассказывая о пережитой травме и том, как с ней справляется. Отклик читателей модели был настолько большой, что она решила написать книгу о своем опыте домашнего насилия. Произведение вышло только в электронном формате, но благодарных отзывов было все равно масса. Дарья поняла, что после конца судебной истории просто обязана продолжать вести блог дальше и помогать другим жертвам насилия.

- Есть огромное количество женщин, девушек, которые подвергались, подвергаются и думают, что подвергаются домашнему насилию, но не могут точно этого понять. У меня есть огромный запрос от этих девушек, чтобы рассказать, как это работает, как это происходит. Когда закончился суд, я получила огромное количество писем с просьбой продолжать вести блог. Это показывает, что жертва – не обязательно девушка, что похоронила свою жизнь в трагедии. Она может продолжать дальше жить и налаживать жизнь, - считает юная модель.

В блоге Дарьи 95% подписчиков - девушки. Фото: instagram.com/its.miss.x

После огласки истории в СМИ и у ряда популярных блогеров Дарью стали узнавать случайные прохожие. Временами она организует традиционные встречи с подписчиками. Кроме этого девушка постоянно находится в тесном контакте с читателями в Telegram.

- Самый показательный момент вот какой. Куда бы я ни отправилась, на какие съемки, мероприятия я ни ездила бы – в любом городе найдется человек, который знает мой блог, читает его. Благодаря этим съемкам, огласке в СМИ у меня появилось очень много друзей в разных уголках России. Для меня это очень-очень важно, потому что мы как будто бы очень долго все знаем друг друга, и все мы близкие друзья. Это огромное счастье, что сейчас я общаюсь лично с двумя десятками девушек, с которыми познакомилась благодаря блогу, - подытоживает Дарья, завершая разговор с «КП-Петербург» вполне на жизнерадостной ноте.

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