Источник рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в доме в Ленобласти

Из дома эвакуировали 40 человек Фото: предоставлено КП

В доме № 17 в селе Русско-Высоцкое, где произошел мощный взрыв бытового газа, в день ЧП эвакуировали 40 человек. Источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах рассказал о состоянии двух пострадавших жильцов. Сына хозяйки квартиры, где произошел взрыв, до этого не раз судили за уголовные преступления. Соседи также называли мужчину неадекватным.

- Сообщение о взрыве поступило в дежурную часть около 21:00 часов. В пятиэтажном доме № 17 в селе Русско-Высоцкое эвакуировали 40 человек. Врачи увезли в больницу двух человек: одного доставили в тяжелом состоянии, второго со средними травмами, - передал источник.

Взрыв произошел в квартире №25 во второй парадной на 2-м этаже пятиэтажного дома №17 в 20:50 часов; Фото: предоставлено КП

У 30-летнего сына хозяйки диагностировали ожоги 80 процентов тела, а также раны головы, ожоговый шок и отравление неизвестными наркотическими препаратами.

У 27-летнего жильца дома на третьем этаже врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также закрытые переломы скуловой кости и верхней челюсти.

Администрация Ломоносовского района решила расселить жильцов квартир из второй парадной. Из них 20 человек уехали в квартиры к родственникам, еще 6 поместили в школе.

Полицейские выяснили, что сына хозяйки, в чьей квартире произошел взрыв, неоднократно судили. С 2012 по 2018 годы его осуждали за угон, грабеж, хранение и распространение наркотиков в крупном размере, а также за насилие над представителем власти. В 2018 году его посадили в тюрьму на три года и четыре месяца. В июне 2021 года мужчину освободили.