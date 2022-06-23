Вдова солиста «Ласкового мая»: Юру Шатунова и двух других участников группы сгубило проклятье

Юрий Шатунов умер в Москве Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На 49-м году жизни умер певец, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Причиной смерти Шатунова стал обширный инфаркт. Артисту стало плохо, после чего он вызвал «скорую». Но довезти его не успели - Юрий умер по пути в больницу. Будущая карьера певца начиналась в детском доме поселка Акбулак, где он с другими воспитанниками создал свою первую музыкальную группу. Ее солистом тогда, а затем и солистом «Ласкового мая» был Александр Прико. Музыканта не стало в сентябре 2020 года. Он умер в Санкт-Петербурге от онкологии. «КП-Петербург» узнала у жены Александра, как простые мальчишки из интерната создали «Ласкового мая», как написали хит «Белая роза» и почему весь «золотой состав» ушел из жизни так рано…

«ПЕЛИ ПЕСНИ, НАПИСАННЫЕ В АРМИИ»

Будущая группа «Ласковый май» впервые встретилась в детдоме Акбулака. Главным там тогда был музыкант Вячеслав Пономарев. Он был единственным, у кого в интернате имелась гитара.

- Саша попал в этот детский дом в 84-ом году, - рассказала «КП-Петербург» вдова Александра Прико Елена. - Саша в музыкальной комнате увидел гитару Славы Пономарева. Он из любопытства взял и начал играть. Пономарев там был грозой интерната, и его гитару было строго запрещено трогать. И тут Саша осмелился. Пономарев это увидели и спросил: «Умеешь играть?» И Слава начал учить Сашу, они стали вместе выступать, взяли людей на барабаны. Все это мне Саша рассказывал, я записывала. Саша тогда вокалировал, исполнял песни. А потом - через год или два - в этот детдом попадает и Юра Шатунов. Возможно, он увидел, как те играют, и сказал, что тоже умеет. И уже объединенные вместе они загорелись идеей создать группу. Они уговорили педагогов купить им музыкальные инструменты.

Группу основали в детском доме Фото: Андрей Разин

Поначалу у ребят не было названия «Ласковый май». Первое время они выступали как группа интерната Акбулака.

- У них каждый день были репетиции, они выступали на свадьбах, на городских мероприятиях, - вспоминает Елена. - Пели песни Леонтьева, Лозы и так далее. А потом поэт, композитор и один из основателей группы Сергей Кузнецов оставил им бобины со своими армейскими записями. Саша предложил: «А что они мертвым грузом лежат, давайте их исполним!» И они начали петь песни, которые Сергей Кузнецов в армии написал.

В то время Юра Шатунов ничем не отличался от остальных. В детском доме было суровое детство. Но, как говорит Елена, Шатунов не был бойким мальчиком, поэтому не умел сам за себя постоять.

- Юра был тихий и спокойный, не лез в драки, - продолжает Елена. - Его хотели, как Саша говорил, побить, задирались многие воспитанники. Но Саша им всем говорили, чтобы они Юру не трогали, потому что «мы с ним играем». И вот они каждый вечер в детдоме играли на гитаре. Песни поэта Кузнецова, к слову, они заполучили благодаря Славе Пономареву. Он про Шатунова рассказал Кузнецову, что есть такой воспитанник. И Кузнецов приезжал в Акбулак посмотреть на него в детдоме. Это уже потом Шатунов перебрался в Оренбург в другой интернат. Но начиналось все с Акбулака.

Прико рос в детском доме Фото: Андрей РАЗИН

«БЕЛЫЕ РОЗЫ» - ЕРУНДА КАКАЯ-ТО»

Первое время гонорары у парней были небольшие. Но авторские песни поэта Кузнецова нашли большой отклик у людей. И постепенно к ребятам начала приходить слава.

- Песни были хорошие, они любого за душу берут, - признается Елена. - Это композиции: «Вечер холодной зимы», «Старый лес», в Интернете они подписаны как нулевой альбом, а «Белые розы» гораздо позже появились. Но слава им стала приходить уже в то время. Сна Саша говорил, что помнит, как проснулся однажды, а все девчонки на шею вешаются.

Одно время ребят все же разлучали. Когда директора интерната Валентину Тазенкову назначили директором оренбургского детдома.

- Она забрала сначала Славу Пономарева, а потому Шатунов решил туда переехать, - говорит Елена. - А Саша остался с Игорем Гошиным в Акбулаке. Слава Пономарев побывал в Оренбурге, а потом сказал, что нет, я лучше в Акбулак вернусь. А Шатунов и Кузнецов в Оренбурге творили. И тут поздний вечер, уже отбой, Кузнецов звонит Саше. Саша уже в кровати. Его вызывают в учительскую. Саша спускается и Кузнецов говорит, что написал песню «Белые розы». Включает ее, и Саша говорит: «Мне вообще не понравилась песня, не понял, о чем она!» Кузнецов говорит: «Ты ничего не понимаешь, это будет хит!» Таки образом появилась эта песня.

Шатунов скончался от инфаркта Фото: Рамиль Галиев

«ШАТУНОВА МОГЛО И НЕ БЫТЬ В ГРУППЕ»

Сам Кузнецов говорил своим друзьям, что «Белы розы» вовсе не про цветы, а про чистоту и невинность.

- Перед тем, как к ним приехал Разин, прошло много времени. К тому времени их песни уже звучали из всех утюгов, - объясняет Елена. - И Разин просто услышал, смекнул, что это нужно молодежи, что это принимается на ура. И поехал в Оренбург. До него в детском доме побывали уже журналисты, которые снимали интервью с Шатуновым. Они для корреспондентов пели под гитару песни Леонтьева.

Поначалу, когда группу звали в Москву, как утверждает Елена, Шатунов мог и не войти в состав «Ласкового мая».

- Кузнецов говорил моему Саше: «Давай на тебя перепишем альбом, и ты будешь вместо Шатунова. Но он сказал, что не может так поступить с другом. Так было два раза. Но Саша оба раза отказался. Если бы Саша согласился, солистом был бы он, а Юрия бы вообще не было, - признается Елена.

В итоге Шатунов, Кузнецов и Разин уехали в Москву. Прико остался в интернате. Но позже друзья вернулись за ним.

- Саша сидит на уроке в интернате, раздается стук в дверь, Сашу вызывают, там Кузнецов сидит на подоконнике и говорит: «Мы приехали за тобой, чтобы в группу «Ласковый май» взять музыкантом. Они сбежали с урока, перемахнули через забор, там их уже ждала машина. Так начались их гастроли, - вспоминает Елена.

Прико умер от рака Фото: СОЦСЕТИ

«КАК ПРОКЛЯТЬЕ НА НИХ»

Но вскоре в группе произошел раскол. Кузнецов поссорился с Разиным и ушел, забрав с собой Прико и Пономарева. Вместе они создали группу «Мама».

- Все песни, кроме первого альбома, писались для Саши. А группа «Мама» и «Ласковый май» писались на одной студии. Но Разин просто перекупал фонограммы и переписывал их на Шатунова, - утверждает жена Прико. - Со связями Разина Юре потом никто не нужен был. Когда Саша переехал в Петербург, он пытался наладить отношения с Юрой, но не смог. И когда Саша уже сильно заболел, на меня вышел Разин, он спрашивал, чем помочь нужно. Перевел деньги на лечение, а потом еще 100 тысяч на похороны. Он был сильно взволнован. Но Юра так и не позвонил, только написал пост.

Один из солистов «Ласкового мая» Юрий Гуров погиб в 2012 году в аварии в Ставрополье. Прико умер в Петербурге в 2020 году. Теперь не стало и Юрия Шатунова. Вдова Прико видит в этом нехорошую тенденцию.

Юрий Гуров погиб в ДТП в 2012 году Фото: СОЦСЕТИ

- Проклятье «Ласкового мая» - не хочется в это верить. Но завистников много, вся негативная информация она все равно отражается на людях, - вздыхает Елена. - Проклятье это или нет. Но на фоне зависти звездам могут пожелать все, что угодно. Негатив, наверное, сказывался на них. Все это накапливается. А тут такая популярность у них. Все это копилось и вот такой эффект. Это мое мнение, пусть оно и смешное. Но все так рано ушли. Это, наверное, закономерность - чем ярче жизнь, тем она короче.

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