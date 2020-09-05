"Все хиты первым спел он, а помнят только Шатунова": на похоронах экс-солиста "Ласкового мая" его друг рассказал настоящую историю группы

Церемония прощания с Александром Прико состоялась в морге Покровской больницы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге простились с бывшим солистом культовой группы "Ласковый май" Александром Прико. В начале сентября известный в прошлом музыкант и композитор умерв реанимации от острой дыхательной недостаточности и рака легкого. Траурная церемония прошла в морге Покровской больницы на Васильевском острове.

Прощание вышло тихим и по-семейному скромным. В полутемном зале собралось всего пятнадцать человек, все - родственники и близкие друзья.

- Вот так бывает в жизни, - вздохнул кто-то из гостей. - Собирал миллионы, а к нему никто не пришел.

Из-за коронавируса знаменитого композитора и музыканта похоронили в закрытом гробу. В крышке гроба прорезали окошко, чтобы пришедшие могли взглянуть на него в последний раз. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам друзей, у Александра Прико действительно была непростая и в чем-то даже трагическая судьба. Ведь именно с него, по сути, начинался "Ласковый май".

- Сейчас уже мало кто помнит, но именно Саша впервые спел "Розовый вечер", "Все кончено", "Взрослые", "Брошенный пес", - вспоминает музыкант Григорий Герасимов. Вместе с Прико он с 1990-го года играл в группе "Мама". Был клавишником. - Это потом уже все эти песни стали ассоциироваться у людей с Юрой Шатуновым. А первым исполнителем на самом деле был Саша.

По словам Герасимова, Александр Прико ушел из "Ласкового мая" вместе с основателем группы Сергеем Кузнецовым. На излете восьмидесятых у Кузнецова возник конфликт с новым продюсером группы Андреем Разиным.

Проститься с Александром Прико пришли родные и друзья. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Предположений, из-за чего это случилось, было много, - продолжает наш собеседник. - Мое мнение - Кузнецов и Разин не могли решить, кто главнее. В конце концов Сергей решил, что хочет самостоятельности и ушел. А с ним ушли Саша и барабанщик Игорь Игошин. То есть, девяносто процентов первого состава. И настоящий "Ласковый май", который к тому моменту уже слышала вся страна, на этом закончился. Остались только Шатунов и Разин.

По словам Герасимова, какое-то время группа "Мама" вполне успешно конкурировала с "Ласковым маем" - ребята ездили по стране, собирали стадионы, играли в больших ДК. Но наступили девяностые, и всем стало не до творчества.

Александра Прико похоронили на Южном кладбище в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Саша очень сильно из-за этого переживал, - вспоминает подруга Прико Евгения Михаль. С Александром они познакомились, можно сказать, случайно - она узнала музыканта в магазине и подошла познакомиться. - Он говорил: "Я жалею, что не остался в Москве. Надо было остаться и, возможно, было бы так же, как у Юры (Шатунова - прим.ред.)".

Александра время от времени приглашали выступать в кафе и ресторанах, вместе с бывшими участниками "Мамы" он время от времени ездил на небольшие гастроли в другие города - а потом, возвращаясь, с восторгом рассказывал о них друзьям.

- Но все равно, конечно, это был не его уровень, - продолжает Евгения. - Он понимал, что никому не нужен, кроме семьи и друзей, и очень страдал от этого.

Но тем не менее Александр не терял надежды вернуться на большую сцену.

Могила Александра на седьмом зеленом участке. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Он не хотел умирать, - рассказывает Григорий Герасимова. - Последние полгода мы с ним постоянно созванивались, обсуждали новые проекты. Он хотел собрать старые песни и исполнить их в акустической обработке. Что-то сам наигрывал, отправлял мне видео. Сочинял новый материал. Написал песню "Падает снег" - шикарно получилось. Планы были, много. Но из-за этой болезни ничего не удалось воплотить.

По словам друзей Прико, никто не ожидал, что проблемы со здоровьем сведут его в могилу настолько стремительно.

- В конце июля он прислал мне новое видео, - продолжает Герасимов. - Выглядел бодро, хорошо себя чувствовал. А потом - рак, реанимация, смерть. До сих пор не верится, что так могло произойти. Он же как раз и позвонил мне в последний раз за час до того, как его забрали в реанимацию. Сказал: "дышится плохо, но есть надежда".

- В двадцатый числах он приезжал ко мне, чтобы поздравить с рождением дочки, - вспоминает Евгения Михаль. - Он похудел и вдобавок сильно кашлял. Я ему сразу сказала, что кашель нехороший. Мы еще посмеялись над тем, что это, должно быть, коронавирус. Никто и подумать не мог, что все так обернется.

По словам друзей, трудно найти такого же светлого и компанейского человека, как Александр Прико. На этом фото он в центре. Фото: из личного архива Маргариты Валилуловой.

Помимо музыки Александр Прико все собирался написать книгу - философскую, о жизни и чувствах.

- Вы не представляете, как сильно он отличался на сцене и в быту, - рассказывает подруга семьи Маргарита Валилулова. - На сцене он - артист, весь погруженный в образ, а в жизни - чистый рубаха-парень, веселый и общительный. Единственный, кто называл меня "Маргоша".

Уход Александра Прико шокировал его друзей и близких. Фото: из личного архива Маргариты Валилуловой

"Комсомолка" подробно рассказывала о том, как Александр Прико боролся за жизнь. Артист страдал от рака легкого. В конце июля его с подозрением на вирусную пневмонию направили в Покровскую больницу. Состояние музыканта стремительно ухудшалось, и через несколько дней его перевели в реанимацию. 2 сентября Александр скончался от острой дыхательной недостаточности. При жизни он получил три положительных теста на коронавирус, поэтому хоронили музыканта в закрытом гробу. Чтобы родственники могли попрощаться, в крышке прорезали окошко и закрыли его пластинкой из оргстекла.

Александра Прико похоронили 5 сентября на Южном кладбище, на седьмом зеленом участке. "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" еще раз приносит искренние соболезнования его родственникам и друзьям.

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