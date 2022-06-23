Отличит Эрмитаж от Медного всадника: Как пес Изюм работает гидом в Петербурге

Пес Изюм стоит на страже туристического порядка в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге появился новый центр притяжения туристов – собачка Изюм породы акита-ину. Копия знаменитого Хатико стал волонтером в туристской информационной службе Ask me SPb. Пушистик попросту не захотел оставаться дома и пошел трудиться вслед за хозяйкой. Изюму сшили форму, и он вжился в роль. Дает лапу туристам и подсказывает дорогу. Вот только гости города резко меняют планы и начинают играть с песиком, на время забывая об экскурсиях и выставках.

С УТРА ПРОСИТСЯ НА РАБОТУ

Полное имя Изюма – Вакай Изаму (вечно молодой воин – прим.ред.). 42-летняя Кристина Крупкина, бухгалтер и мама двоих детей, купила песика, когда ему было три месяца. Очень хотелось верную, любящую собаку. Тогда он даже не умел гулять с поводком. А сейчас, в семь месяцев, дает обе лапы, понимает команды: «Сидеть!» и «Лежать!». Разве что рядом ходит редко, уж больно рвется исследовать мир.

Изюм практически наравне руководит волонтерами вместе с хозяйкой Кристиной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дочь Кристины бывалый волонтер. От нее женщина и узнала про туристскую службу Ask me SPb. Теперь хозяйка Изюма руководит волонтерами, а песик ей помогает. Дома он усидеть не смог.

- 1 июня я впервые взяла Изюмушку на работу. А на следующий день решили оставить с 10-летним сыном дома, мы живем в пригороде. Прошло полчаса, как мы отъехали, и мне звонит мой мальчик в слезах: «Мама, возвращайтесь скорее, Изюм сбежал!». Мы срочно вернулись, а Зюма как ни в чем не бывало выбежал из каких-то кустов и бегом к машине. Весь мокрый, грязный, в одуванчиках. Запрыгнул в багажник. И поехал с нами волонтерить! – улыбается Кристина.

Волонтеры обожают Изюма, с ним и работается легче. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У Изюма уже установились «внутренние» часы. Выезд на работу никогда не просыпает.

- Мы выезжаем из дома в 10 часов утра. Изюм это прекрасно знает. Встречает довольный у машины, хвостиком виляет, сам прыгает в багажник. К полудню мы приезжаем в центр города, проходим обязательные обнимашки с волонтерами, принимаем угощения печеньками, надеваем фирменную футболочку. И за работу, - рассказывает мама Изюма.

ТРУДЯГА, КАКИХ ЕЩЕ ПОИСКАТЬ

Изюм, на минуточку, работает каждый божий день (за исключениям дней, когда идут дожди). Обычно гуляет у Медного всадника и на Дворцовой площади. Да, график не как у людей – всего лишь по четыре часа в сутки. Но за такую долгую прогулку песик успевает устать.

- Дома отрубается, не похрапывает, но во сне подергивается, - смеется Кристина.

Если волонтеры работают безвозмездно, то Изюм не против получить вкусняшку от туриста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хозяйка Изюма следит за работой и внешним видом волонтеров и организует их маршруты на сигвеях и пешком. Как правило, гиперактивного Изюма отдают в руки кому-то из молодых, и собака несется вперед в поисках приключений.

Оказывается, многие туристы стесняются подходить к волонтерам, думая, что их бумажные карты, брошюры и даже устный совет – это платные услуги (все из-за наплыва нелегальных аниматоров с голубями, совами, змеями и другой живностью – прим.ред.). Так что Изюмчик привлекает прохожих, помогает им освоиться, довериться волонтерам и разговориться.

А ну-ка, вперед, работать! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Спрашивают самое банальное, в том числе иностранцы: где туалет, как дойти до метро, как доехать до Петроградки без пробок на автобусе, что это за исторические здания и памятники вокруг. Изюм очень полезен не только как талисман нашей службы, но и как маяк, к которому так и липнут туристы. А мы в свою очередь можем их проконсультировать по любому вопросу, - говорит хозяйка русского Хатико.

Забавных встреч Изюма с туристами полно. Например, Кристину очень удивил взрослый мужчина, который отказался гладить песика, зато сразу принялся валяться и обниматься с четвероногим гидом в траве. А еще, похоже, Изюм невольно исполнил мечту маленького мальчика.

Туристы без ума от Изюмчика, а он и не против. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- С нами общались туристы из Брянска, семья. Так их маленький сын воскликнул, увидев Изюма, и сказал родителям, что всегда мечтал завести собаку этой породы. А мать с отцом и знать не знали про желание мальчика. В общем, все вдоволь нагладили Изюма, а в конце папа пообещал сыну, что они найдут ему такого же пса, когда вернутся из отпуска домой, - делится руководитель волонтеров.

Еще из примечательного – Изюм научился позировать, когда туристы только-только достают смартфоны и фотоаппараты. В ожидании вкусняшки, конечно. И, надо сказать, печенья, сушек и сыра песик получает в избытке. В общем, не работа, а мечта.

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