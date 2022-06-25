Тысячи человек штурмуют метро в Петербурге после шоу «Алые паруса»

Толпы из тысяч петербуржцев стали образовали огромную пробку на пути к городскому метро Фото: Степан СТЕПАНОВ

После празднования «Алых парусов» в Санкт-Петербурге тысячи человек начали двигаться к городскому метро. В мероприятии участвовало более 65 тысяч выпускников. К ним добавились жители города на Неве и его гости, которые тоже наблюдали за масштабным водно-пиротехническом шоу.

Огромнейшая масса людей направилась в подземку после празднования "Алых парусов", чтобы вернуться домой Фото: Степан СТЕПАНОВ

- Толпы из тысячей людей направились к петербургской подземке после окончания шоу «Алые паруса». Движение масс происходит медленно из-за огромного числа людей, которые пытаются пробраться к подземке. Двигаясь к метро, толпа то пела песни Григория Лепса, то кричала «Россия!», - передает корреспондент «КП-Петербург».

Двигаясь к метро, люди в толпе пели песни Лепса Фото: Степан СТЕПАНОВ

Напомним, что метрополитен Санкт-Петербурга работает круглосуточно ночью 25 июня. Такое решение приняли из-за празднования «Алых парусов», чтобы все сумели добраться домой на общественном транспорте.

Некоторые выпускники и петербуржцы, наблюдавшие за шоу "Алые паруса", решили не идти в огромной массе и остались на месте Фото: Степан СТЕПАНОВ

Ранее «КП-Петербург» сообщала, что станция метро «Адмиралтейская» закрывалась на вход из-за значительного пассажиропотока. Вход в подземку открыли только через несколько часов.

В 00:40 часов 25 июня в Санкт-Петербурге запустили праздничный салют, который озарил небо над Петербургом. По Неве проплыл бриг «Россия», ход которого сопровождался пиротехническим шоу.