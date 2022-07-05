«Деньги уже не в радость»: Стас Пьеха признался, как лечился от панических атак в клинике неврозов после гастролей по 36 городам за месяц

Стас Пьеха рассказал, как страдал из-за большого количества концертов Фото: Олег ЗОЛОТО

Певец Стас Пьеха в интервью не раз признавался, как ему приходилось бороться с наркозависимостью. Об этом рассказывала и его очаровательная бабушка Эдита Пьеха, которая вспоминала, как внук даже пытался сбежать из больницы. Но она его останавливала словами, что ему может грозить смерть. На наркотики, как признавалась семья, его подсадила плохая компания. Но это оказалось не единственной беда, с которой приходилось бороться автору хита «На ладони линия». Артист рассказал «КП-Петербург», как страдал от панических атак и лечился от трудоголизма.

- Я могу впасть в одержимость от работы, но это уже прошедший этап, - признался «КП-Петербург» Стас Пьеха. - Пожалуй, я теперь не трудоголик. Трудоголизм - это форма диссоциации, такая же как алкоголизм и игромания. Надо успевать отдыхать, общаться, что-то новое узнавать, двигаться сразу в большом количестве направлений. А когда ты занимаешься только работой, ты себя лишаешь множества удовольствий, баланса, равновесия и здоровья. Я это проходил, у меня бывало по 36 городов за месяц. А потом я лечился, очень долго восстанавливал нервную систему. Какие-то деньги есть, но их хватает только для того, чтобы лечиться.

Эдита Пьеха знает о том, как лечился внук Фото: Александр ГЛУЗ

Стас Пьеха признавался, что из-за большой нагрузки на работе ему приходилось обращаться в клиники неврозов. Врачи даже собирали консилиум, как лечить певца. Доходило и до назначения специальных препаратов.

- Все было вплоть до того, что панкреатит развивается от усталости, а еще куча других болячек, - поделился Стас. - Но самое главное, что неравная система восстанавливается долго. Ресурс может быть еще у мозга и мышц, а у нервной системы он кончается. И тогда начинается ад. Это тревоги, вегетативная явления, панические атаки. Этим страдают почти все люди, кто много работает. До этого лучше не доводить, не быть трудоголиком, я за гедонизм. В какой-то момент надо сбавить обороты, потому что уже деньги не в радость.

К слову, сейчас лечение в больнице после операции проходит маленький сын Стаса Пьехи. У ребенка было гнойное воспаление на двух пальцах. О состоянии мальчика "КП-Петербург" рассказала мама мальчика.

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