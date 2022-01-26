Стас Пьеха три года не навещает знаменитую бабушку

Звонить бабушке Стас Пьеха тоже перестал. Фото: instagram.com/wolfieha

Помощница знаменитой Эдиты Пьехи обвинила внука народной артистки СССР в равнодушии. Нина Чувашова рассказала «КП-Петербург», что Стас давно позабыл дорогу к дому своей знаменитой родственницы. И мало того, певец совсем перестал звонить. К слову, Эдита Станиславовна сейчас живет в своем доме в Петербурге и не появляется на публике. Из-за этого то и дело каждый месяц выскакивают новости о плохом состоянии 84-летней легенды эстрады.

- Это все правда, он бессовестный. Три года не был у бабушки, больше года ни звонка. Я бы молчала, если бы Стас не рассказывал в интервью разным СМИ о состоянии Эдиты. Может получится докричаться до него, - резко заявила Нина Чувашова. – Из-за коронавируса думаете не приезжает? Ему плевать.

Также помощница артистки опровергла плохое состояние Эдиты. Певица даже выходит на улицу при хорошей погоде, а со здоровьем у той все в порядке.

«КП-Петербург» связалась со Стасом Пьехой. На вопрос о бабушке знаменитость ответил удивленным: «Чего?». После этого сбросил трубку и больше не поднимал.

Летом 2021 года Стас Пьеха давал интервью YouTUBE-каналу «Алена, блин», где рассказывал, почему не приезжает к знаменитой бабушке. Он перестал навещать Эдиту Станиславовну, когда началась пандемия и пока не хочет заразить ее вирусами.

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