Разбившийся насмерть на электросамокате петербуржец попал в выбоину на неровной дороге

Насмерть разбившийся на электросамокате петербуржец попал в выбоину перед тем, как упасть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны подробности громкого происшествия в Петербурге, в котором взрослый мужчина насмерть разбился на электросамокате. Напомним, трагедия произошла вечером во вторник, 5 июля, на Броневой улице возле дома №4 в Кировском районе. Скорая помощь к мужчине не успела, он скончался на месте, разбив голову. Судя по фото, он потерял много крови.

Соцсети буквально взорвала новость о гибели мужчины. В нескольких тысячах комментариев петербуржцы спорили, был ли мужчина пьян или просто любил погонять. И лишь немногие выражали соболезнования и заметили, что дорога на Броневой улице далека от идеала – там есть ямы. «КП-Петербург» связалась с пресс-службой кикшеринговой компании MOLNIA, на самокате которой ехал погибший мужчина, чтобы узнать предварительную причину ДТП.

Очевидцы быстро вызвали на место скорую помощь, но медики не успели к пострадавшему - слишком серьезные были травмы. Фото: СОЦСЕТИ

- Арендатор самоката не мог разогнаться положенного порога в 20 км/ч. Именно это максимальная скорость передвижения электросамокатов в Петербурге по соглашению с администрацией и комитетом по транспорту, – заверили "КП-Петербург" в компании. – Мы изучили всю доступную нам информацию о происшествии. Со слов свидетеля, авария произошла на скорости менее 10 километров в час. Известно, что мужчина заехал в выбоину на неровной дороге, в результате чего не справился с управлением, упал и получил травму, несовместимую с жизнью.

При падении мужчина разбил голову. Фото: СОЦСЕТИ

В кикшеринговой компании приносят соболезнования семье погибшего и называют происшествие большой трагедией и для них самих. Добавим, что точные детали смертельной аварии установят полицейские.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Самокатчики травмируются каждый день»

Фельдшер скорой помощи в Петербурге, читатель «КП-Петербург»

- Не проходит у меня такой смены, когда бы я не помогал травмированным самокатчикам. Падают каждый день, чаще всего в парках. Обычно это травмы головы (сотрясения, раны) и переломы конечностей. Падают именно на кикшеринговых самокатах, на личных гораздо реже. Шлем, возможно, поможет, наколенники и налокотники от легких травм защитят, но от переломов вряд ли. В основном, травмы случаются по неопытности. Люди говорят нам: «Не справился с управлением, впервые встал на самокат». Мой совет прост – обучиться езде на самокате с кем-то опытным.

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