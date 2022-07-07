«Прости, что так вышло»: Петербуржец, полтора года скрывавший убийство жены и дочери, показал, как расправился с семьей

Пара перебралась в Петербург из Москвы ФОТО: соцсети

Совсем недавно в Петербурге раскрыли жуткое убийство двухлетней давности. Осенью 2020 года из Москвы в Северную столицу перебралась молодая пара с годовалой дочерью. Вдалеке от родных и друзей, как это часто бывает, влюбленные должны были жить душа в душу, но все пошло не по плану.

Уже через месяц во время семейного скандала 28-летний Николай схватил малышку и ударил головой об пол, отчего девочка скончалась. Труп ребенка скрывали вместе с женой 23-летней Марией, только уже через полгода и ее ждала такая же участь. "КП-Петербург" уже рассказывала предысторию жестокого убийства, теперь пришла очередь дать слово самому преступнику. О том, что на самом деле происходило в петербургской квартире, молодой человек рассказал во время допроса и следственного эксперимента.

Первая локация - квартира на проспекте Кузнецова в Красносельском районе города. Эту квартиру пара снимала, в ней и оборвались жизни молодой девушки и ребенка. Изначальной причиной конфликта стала ревность Николая. В октябре 2020 года Маша позже обычного вернулась домой, начался скандал, переросший в избиение. - Она стояла смотрела на меня. Тогда я резко встал и ударил ее правой рукой по левой щеке, - вспоминает страшный день молодой человек.

Постепенно из комнаты пара переместилась на кухню, тут раздался плачь проснувшейся из-за шума Светы. - Ребенок проснулся, и я подумал, что соседи из-за шумихи вызовут полицию, - объясняет свои дальнейшие действия Николай.

Тогда он вытащил малышку из кроватки и на глазах супруги ударил головой об пол. Увидев это, девушка потеряла сознание. Ее и ребенка Николай отнес в ванную, где продолжил без разбора избивать кулаками. Когда Маша очнулась, девочка уже была мертва.

Пережив весь этот ужас, заявлять в полицию молодая мама не стала. В той же квартире она продолжила жить со своим кровожадным возлюбленным. Более того, еще несколько дней родители не могли избавиться от тела малышки - оно просто лежало в ванной. Только потом его и игрушки Николай спрятал в ближайшем парке.

Прошло полгода. Очередная ссора и очередное убийство. В этот раз девушка заявила, что хочет уйти от мужа. По принципу "так не доставайся же ты никому" Николай принялся душить Машу.

- Вы что-то говорили при этом? - уточняют следователи.

- Говорил: "Прости, что так вышло...", - отвечает на вопрос мужчина, показывая, как именно обхватил рукой шею возлюбленной.

Вторая локация - Южно-Приморский парк Петербурга. Именно здесь два года назад Николай спрятал тело собственной дочери. Через полгода он вернулся на это место, чтобы рядом положить труп супруги.

- Почему именно сюда вы принесли тело Марии? - спрашивают правоохранители.

- Потому что тут лежало тело ребенка и я решил, что оно должно лежать рядом с телом матери, - спокойно объясняет логику своих действий Николай.

Скелет малышки через год нашли школьники, а труп Маши так и продолжил лежать в кустах. К нему полицию привел уже сам Николай, в слезах во всем признавшийся уже через 15 минут допросов.

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