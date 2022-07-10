БИ-2 отдаст на благотворительность свой гонорар от скандального выступления на Суперкубке

Лева из Би-2 вышел на поле в шарфе "Спартака". Фото: Артем КИЛЬКИН

После скандального выступления на Суперкубке Би-2 отдаст свой гонорар на благотворительность. Об этом лидеры группы написали на официальной странице в соцсетях.

- Выступили на Суперкубке и заодно сделали хорошее дело – доходы от проведения матча будут направлены на благотворительность, - сообщили Би-2.

При этом артисты не сообщили о какой сумме идет речь и в какую организацию пойдут деньги. Своих фанатов они также поблагодарили за поддержку на выступлении. Правда, можно ли это назвать поддержкой. Би-2 вышли на поле в конце игры между «Зенитом» и «Спартаком», на арене Лева появился в фанатском шарфе красно-белых. Петербуржцы сочли такую выходку музыканта оскорблением хозяев (матч проходил на стадионе в Северной столице – прим.ред.). Болельщики «Зенита» освистали Би-2 и сорвали концерт. При этом в конце первой песни игроки «Зенита» пошли к своим болельщикам, чтобы успокоить их. Им это удалось, и фанаты начали плясать и танцевать вместе с победителями этого матча

К слову, борьба за Суперкубок закончилась грандиозной победой «Зенита». Хозяева поля в сухую разгромили московских соперников со счетом 4:0.

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