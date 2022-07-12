Первый случай заражения оспой обезьян в стране выявлен в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В России зарегистрирован первый случай заражения обезьяньей оспой. Причем, выявлен он в Санкт-Петербурге. Как рассказали 12 июля 2022 года в Роспотребнадзоре России, заболевший - молодой человек, который вернулся из Европы. Он заметил на теле сыпь и обратился в медучреждение. У парня взяли анализы, которые и подтвердили у него наличие оспы обезбян.

- Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет, - рассказали в ведомстве.

Известно, что молодой человек живет в квартире один и по возвращению в Петербург он не успел много пообщаться с людьми. Всех, кто контактировал с парнем после того, как он вернулся из Европы, уже установили. Они тоже находятся под медицинским наблюдением. В Роспотребнадзоре отмечают, что распространение болезни купировано.

- Первичная диагностика с помощью тест-комплектов проводится на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда поступают биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян. Особое внимание уделяется тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных заболеваний, - отметили в ведомстве.

Известно, что на данный момент по миру выявлено 9 тысяч случаев инфицирования оспой обезьян. Симптомы заболевания схожи с натуральной оспой - у зараженного на теле и в ротовой полости появляются высыпания и язвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как заражаются и кто в группе риске: Инфекционисты ответили на восемь главных вопросов об оспе обезьян

Доктор медицинских наук отметил, что самый большой процент смертельного исхода при заболевании оспой обезьян у детей (подробности)

Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Санкт-Петербурге

Заболевание диагностировали у итальянского студента (подробности)