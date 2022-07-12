Комздрав Петербурга назвал неожиданный симптом первого больного обезьяньей оспой в России

У зараженного обезьяньей оспой петербуржца сдают нервы из-за внимания прессы к нему. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о состоянии первого в России зараженного обезьяньей оспой. Напомним, мужчина находится в Боткинской больнице, его изолировали от всех. По данным источника «КП-Петербург», он заразился в Португалии, где отдыхал в конце июня.

- Заболевание оспой обезьян у него заподозрили еще вчера, 11 июля. Сегодня, 12 июля, диагноз подтвердили. Пациента поместили в боксированную палату. Состояние удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает, - подчеркивает Лисовец.

Как удалось уточнить «КП-Петербург», заболевание мужчины протекает в легкой форме, но сам он не в восторге от шумихи вокруг него. Лечащих медиков он попросил не рассказывать информацию о его личности.

- У пациента повышенная температуры тела, ломота в суставах и все то, что человек испытывает при ОРВИ. Кроме этого у пациента появилась сыпь. Он только первый день находится в стационаре. Сейчас мы накапливаем опыт по оказанию помощи такого рода больным, - подытожил Дмитрий Лисовец.

Среди неожиданных симптомов - у пациента увеличились лимфатические узлы.

Добавим, что медики сейчас следят за состоянием здоровья тех, кто контактировал с зараженным обезьяньей оспой. Известно, что в квартире он проживал один. Как отметили в Роспотребнадзоре, распространение болезни прервали.

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