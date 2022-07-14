91-летнего актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в Петербурге

Ивана Краско госпитализировали в больницу в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в больницу. 91-летний артист находился на даче, куда за ним и приехали медики. В больничной палате актер уже почти неделю. Об этом 14 июля 2022 года "КП-Петербург" рассказал директор Ивана Ивановича Вячеслав Смородинов.

- У него жидкость в легких, с сердцем проблемы, с дачи его забрали. Спасибо худруку театра, оперативно приехали за ним. Это было еще в пятницу. Ивану Ивановичу просто тяжело, одышка, быстрая усталость. Сейчас в 91 год - это все серьезно. Он в больнице в Свердловской больнице на Крестовском острове, - рассказал Смородинов.

Напомним, что за последние годы Иван Краско пережил несколько серьезных болезней. То артиста атаковал коронавирус, то в сентябре прошлого года - микроинсульт, после которого у его отнялись ноги. Из-за этого Иван Иванович не вернулся на сцену театра, как было запланировано.

Также актер начал слепнуть и обратился с этой проблемой к врачам.

- Оба глаза оказались неизлечимы, а операции в таком возрасте опасны, - рассказал результаты исследования "КП-Петербург" директор актера Вячеслав Смородинов. - Как оказалось, изначально лечение у Ивана Ивановича было неправильным. Сейчас остается поддерживать только те остатки зрения, которые есть.

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