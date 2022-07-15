Пять тысяч петербуржцев подали заявления на финскую визу с начала июля

В июне на визу подались чуть меньше 10 тысяч горожан. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пятница, 15 июля, для многих петербуржцев стала радостным днем – открылась граница России с Финляндией. Поездки в Суоми наконец сбросили оковы ковидных ограничений и стали доступны туристам, а не только тем, кто имел вид на жительство или родственные связи в Финляндии.

Тем активнее петербуржцы стали охотиться за возможностью оформить финскую визу. «Комсомолка» уже рассказывала, как обстоят дела в визовом центре на Стремянной и зачем горожане собираются в Финляндию. На сегодняшний день все окошки для записи в визовом центре разобраны до начала сентября. Вероятно, с официальным открытием границ желающих получить заветный шенген станет еще больше. «КП-Петербург» узнала в пресс-службе генерального консульства Финляндии в Петербурге, как будущие обладатели визы исчисляются в официальной статистике.

Как выяснилось, за 13 дней июля визовые заявления успели подать аж 5 тысяч человек. Такими темпами, к концу месяца эта цифра перейдет рубеж в 10 тысяч человек. Для сравнения, в июне петербуржцы подали чуть меньше 10 тысяч заявлений. А вот сколько людей придут подавать документы в августе, в консульстве сказать затрудняются.

– Исходя из того, что статистика составляется только после оформления визового заявления в Визовом центре, предварительных данных касательно августа нет. Заявление на визу можно подать только по предварительной записи, – напомнили в ведомстве.

Напомним, что записаться на подачу документов в визовый центр Петербурга можно на сайте центра или по телефону. Для особенно терпеливых горожан есть вариант с сидением за компьютером – периодически на сайте центра появляются освободившиеся окошки на запись. У удачливых петербуржцев получится прийти подавать заявление в начале августа или даже в июле, а не в сентябре.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.