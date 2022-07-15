Отец Филиппа Киркорова объяснил Максиму Галкину, с кем ведет боевые действия Россия на Украине

Отец Киркорова Бедрос поспорил с Галкиным Фото: Евгения ГУСЕВА

Переезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина из России в Израиль вызвал бурные дискуссии среди звезд шоу-бизнеса. Многие обсуждали, насколько правильно пара поступила, и не потеряют ли они после этого своих поклонников. Но еще более жаркие споры вызывает мнение Максима Галкина о спецоперации, который критикует ее. В заочную дискуссию с комиком решил вступить и бывший свекор Аллы Пугачевой - отец Филиппа Киркорова. Бедрос Киркоров деликатно раскритиковал Галкина и объяснил ему свою позицию, с кем сейчас ведет боевые действия Россия.

- Мы против кого сейчас идем? Против народа или фашистов, бандеровцев, которые провели переворот на Украине за американские деньги? - объяснил свою позицию "КП-Петербург" Бедрос Киркоров.

Галкин и Алла Пугачева уехали из России

Отец Филиппа Киркорова считает, что оба народа жили бы мирно, если бы власть на Украине думала о своей стране.

- Галкин... это его дело. Я бы не поступил так, как он. Никогда, - заключил Бедрос Киркоров.

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