Руки были связаны скотчем: Как на Валдае в сквере убили туристку из Петербурга

Женщина (справа) пропала 9 июля во время путешествия в Новгородской области ФОТО: соцсети

Пропавшая на Валдае туристка из Петербурга взбудоражила всех - полицию, волонтеров, родных и обычных любителей путешествий. 36-летняя женщина просто исчезла как только вышла с вокзала, оставив в память о себе лишь сумку в ближайшем парке. Шел уже шестой день поисков, когда служебная собака привела полицию к телу пропавшей. Оно лежало в высокой траве на окраине лесополосы.

Со страшной находкой рухнули надежды родных петербурженки на ее возвращение домой, а местных жителей и вовсе пронзил страх. Неужели случайного путешественника могут жестоко убить еще и в маленьком городке? А главное - за что? К счастью, подозреваемого быстро задержали, только вот в содеянном 39-летний мужчина не признается.

К поискам туристки подключились и волонтеры ФОТО: соцсети

- Он вину не признает, поэтому мотив преступления предстоит выяснить следствию. Но его эпителии обнаружены на скотче и белье потерпевшей. Кусочек скотча был на руке жертвы, есть предположение, что он их связал. Все это может говорить о насильственных действиях сексуального характера или изнасиловании, но пока не будет экспертизы, утверждать нельзя. Нужно ждать, - сообщил источник "КП-Петербург".

Что именно произошло в тот злополучный вечер, следствию еще предстоит узнать. Известно, что на Валдае женщина была проездом. На выходные она выбралась отдохнуть в окрестностях Великого Новгорода. Дальше в ее маршруте было Бологое, а потом и Петербург, но судьба распорядилась иначе. Дома туристку ждали пожилые родители и тяжелобольной возлюбленный, сейчас они с трудом переживают потерю.

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