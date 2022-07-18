Профессиональное выгорание. Узнали, почему в Петербурге полыхают новые автобусы

Причину возгораний в двух новых автобусах пока не установили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцы помнят, как в июне сгорели сразу два новых лазурных автобуса. «МАЗы» одной модели сошли с дистанции 10 и 22 июня. Всю партию этих машин позднее вообще отстранили от работы. Возгорание объяснялось попаданием масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.

«Жаркую» эстафету в июле переняли два других новых автобуса, которые дымились на Планерной улице и проспекте Королева 15 и 16 июля. На этот раз поплохело уже «ЛИАЗам», рассказали «Комсомолке в Петербурге» в пресс-службе «Организатора перевозок».

"Страдальцам" предстоит пройти длительную экспертизу. Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Причина возгорания пока не ясна – представителям завода, пожарной службы и перевозчику предстоит выяснить ее в ходе экспертизы. Работа займет время. К слову, экспертиза по делу «МАЗов» тоже пока не завершена официально.

– Если экспертиза выявит заводской брак, перевозчики будут предъявлять претензии заводу, так как автобусы находятся на гарантии. Будут, видимо, требовать новые автобусы. Все пострадавшие четыре автобуса – новые, 2021-2022 годов выпуска, все на гарантии, – отметили в пресс-службе.

В учреждении отметили, что в одном из «ЛИАЗов» было простое задымление, повреждения автобус получил минимальные – вовремя сработала штатная система пожаротушения в моторном отсеке. Не пострадали и пассажиры – во всех случаях, подчеркнул «Организатор перевозок», водители оперативно останавливались и высаживали людей из салона.

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