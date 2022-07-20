Любопытный нерпенок выбрался к людям на набережную в Петербурге

Милая нерпа поселилась на набережной в Петербурге / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Нерпы продолжают осваивать Санкт-Петербург. Все чаще ластоногих стали встречать в городе. Они выбирают самые удобные места для того, чтобы отдохнуть или просто поваляться на солнышке. Так, вечером 19 июля 2022 года любопытный нерпенок выбрался на набережную в Петроградском районе и улегся на гранитной лестнице рядом с отдыхающими людьми. Смелый малыш с интересом смотрел на прохожих и совершенно не собирался никуда убегать. Об этом рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

- Мы не против таких нерпячьих инициатив и поэтому не поедем ловить с сачком великолепный экземпляр ладожской нерпы, расположившийся на ночлег на Петроградской стороне. И нерпа и люди на набережной относятся друг к другу дружелюбно, нерпу никто старается не беспокоить и мы очень рады, что у нас такие сознательные горожане, - рассказали зоозащитники.

Как отметили специалисты, нерпа чувствует себя хорошо и помощи не нуждается. Главное, чтобы люди не пытались ее трогать и специально пугать. Горожанам посоветовали не шуметь при встрече с ладожским гостем, тогда его можно будет разглядеть поближе и даже увидеть, как он машет ластой в приветствии.

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