Суд Петербурга отменил решение вернуть 8-летнюю девочку из России матери-лесбиянке в Австралию

Сейчас девочка живет с отцом в России ФОТО: соцсети

История 8-летней Дианы (имена изменены, - прим. Ред.) из Австралии уже больше года переходит из одного суда в другой. Девочку не могут поделить родные родители. В Австралии ее ждет 29-летняя мать-лесбиянка Маргарет, а из России не хочет отпускать 41-летний отец Георгий. Договориться полюбовно бывшие супруги не могут, поэтому действуют через юристов.

23 мая Дзержинский районный суд Петербурга решил, что школьницу нужно вернуть матери, хотя в России на нее было возбуждено уголовное дело за развращение этой же девочки. Георгию из Ленобласти такой расклад не понравился, поэтому вместе с ребенком он скрывался, пока адвокат готовил апелляцию. И вот 20 июля дело сдвинулось с мертвой точки.

Сама девочка уже ходит в местную школу и учит русский язык ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Санкт-Петербургский городской суд отменил решение районного суда и передал дело по подсудности в Выборгский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Теперь Георгий с Дианой могут не скрываться, но судьба девочки все еще не решена. Как рассказывали "КП-Петербург" близкие Маргарет, женщина боится оставлять ребенка с отцом, так как тот якобы употребляет наркотики. Это значит, что сдаваться ни одна из сторон не собирается.

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