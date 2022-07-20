Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды20 июля 2022 18:53

Дима Билан в образе Джонни Деппа, а Бьянка – вульгарная рэперша: Самые нелепые наряды звезд на фестивале «Белые ночи»

Любовь Успенская предстала перед поклонниками в откровенном мини
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Дима Билан оделся просто, но напомнил многим молодого Джонни Деппа

Дима Билан оделся просто, но напомнил многим молодого Джонни Деппа

Фото: Артем КИЛЬКИН

Для жителей города фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» стал возможностью насладиться любимыми хитами, а для звезд – поводом себя показать, да на других посмотреть. Но наряд – дело тонкое. Подобрать его правильно – обеспечить себе успех. И скажем сразу, удалось это далеко не всем. «КП-Петербург» показывает лучшие наряды с ковровой дорожки.

Григорий Лепс предстал перед поклонниками в привычном костюме

Григорий Лепс предстал перед поклонниками в привычном костюме

Фото: Артем КИЛЬКИН

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Говорят, что маленькое черное платье должно быть в гардеробе у каждой уважающей себя дамы. Этому правилу на фестивале почему-то решили поддаться и мужчины – в плане цвета, а не платьев. В привычном для зрителей черном костюме вышел на сцену Григорий Лепс. Очки с красными линзами – незаменимый аксессуар артиста.

Николай Басков тоже облачился в черное

Николай Басков тоже облачился в черное

Фото: Артем КИЛЬКИН

В лаконичном черном костюме на сцену вышел и ведущий фестиваля Николай Басков. Изюминкой в его образе стали белые линии на пиджаке. Издалека это, правда, было похоже на ленту выпускника, но мы-то знаем, что Баскову уже далеко не восемнадцать. Зато в дуэте с Любовью Успенской наряд певца заиграл новыми красками.

На шпильках Любовь Успенская еле передвигалась

На шпильках Любовь Успенская еле передвигалась

Фото: Артем КИЛЬКИН

Обворожительная исполнительница для этого номера выбрала, опять же, черное платье в пол с разрезом. Декольте прикрыла бежевая сетка. Ну, и конечно, стразы, стразы, стразы… Ими были усыпаны и туфли Успенской, на которых она еле передвигалась. Шпильки в 60 с хвостиком лет – это вам не шутки.

Сначала Успенская поразила зрителей коротким платьем, но позже переоделась

Сначала Успенская поразила зрителей коротким платьем, но позже переоделась

Фото: Артем КИЛЬКИН

ВЫПРЫГИВАЮЩАЯ ГРУДЬ

Однако этот наряд не идет в сравнение с тем, которые певица выбрала для дуэта с Сосо Павлиашвили. Успенская нарядилась в платье с длиной мини, усыпанное пайетками. И она не единственная, кто щеголял на фестивале красивыми ножками. Или нынче в моде разрез на платье, или прекрасные дамы сговорились.

Елена Север тоже предпочла платье с разрезом

Елена Север тоже предпочла платье с разрезом

Фото: Артем КИЛЬКИН

В элегантном красном на сцене появилась соведущая Баскова Елена Север. Педикюр – идеально в тон.

Валерия выбрала элегантный наряд

Валерия выбрала элегантный наряд

Фото: Артем КИЛЬКИН

Разрез показался и на платье у Валерии. Оно у нее в этот раз было скромное – ни голых плеч, ни даже декольте. За всех в этом плане отдувались молодые артистки. Чего стоит одна Лана Свит! Многие бы сказали, что певица совсем стыд потеряла.

Самый откровенный наряд выбрала Лана Свит

Самый откровенный наряд выбрала Лана Свит

Фото: Артем КИЛЬКИН

Из кислотно-желтого платья Ланы в буквальном смысле выпрыгивала грудь. Наверное, такой и была задумка, ведь ткань ее еле-еле прикрывала.

Анна Асти обтянулась черной кожей

Анна Асти обтянулась черной кожей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Покрасоваться фигурой успела и Анна Асти, но более изощренным способом. Девушка облачилась в кожу – черный латексный костюм обтянул ее с ног до головы.

Бянка своей позой превзошла все откровенные наряды коллег

Бянка своей позой превзошла все откровенные наряды коллег

Фото: Артем КИЛЬКИН

Но все эти откровенные образы меркнут рядом с выступлением Бьянки. Королева русского R&B оделась весьма прилично - в красное мешковатое платье. Только вот позу для исполнения песни выбрала неудачную - села, раздвинув ноги. Так что зрители смогли увидеть не только само платье, но и то, что под ним.

ГРАФ ДРАКУЛА

В черный облачился и Стас Пьеха, но внимание публики больше было приковано к его подтанцовке. У девушек на головах появились торшеры. Как они в них не ослепли – вот настоящая загадка.

На фоне Стаса Пьехи плясали ожившие светильники

На фоне Стаса Пьехи плясали ожившие светильники

Фото: Артем КИЛЬКИН

Но в конкуре на лучший черный костюм явным лидером стал бы Митя Фомин. Он или перепутал концерт с Хеллоуином, или просто тщательно подготовил образ. В любом случае на этот вечер певец получил звание «Граф Дракула».

- Покусай там кого-нибудь за сценой. Меньше народу – больше кислороду, - поддержал артиста Николай Басков.

Митя Фомин получил звание "Графа Дракулы"

Митя Фомин получил звание "Графа Дракулы"

Фото: Артем КИЛЬКИН

Недолго думал над образом Владимир Пресняков. Он и вовсе будто выбежал на сцену прямиком с пляжа - в шортиках и футболке. Но за чудесный голос отсутствие костюма поклонники ему простили. Вместо подтанцовки на сцену он вывел деток с музыкальными инструментами, чем тоже снискал одобрение публики.

Владимир Пресняков будто только вернулся с отдыха

Владимир Пресняков будто только вернулся с отдыха

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вне конкурса остался Дима Билан. Он парень простой, поэтому и образ выбрал соответствующий – джинсы, да футболка. Никаких вам бриллиантов и даже страз. Кто-то увидел в нем молодого Джонни Деппа, но пять отличий мы найти все же смогли.

Дима Билан своим образом напомнил зрителям Джонни Деппа

Дима Билан своим образом напомнил зрителям Джонни Деппа

Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Успенская забыла слова песни, а Бьянка обнажила трусы: Казусы фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»

Николай Басков язвительно пошутил над Успенской из-за ее откровенного платья (подробнее)

Болезнь съела всю красоту: Располневшая певица Бьянка потеряла стыд на концерте в Петербурге

Бьянка раздвинула ноги и оконфузилась перед поклонниками на концерте в Петербурге (подробнее)

Шоу-бизнесЗвезды: выход в свет