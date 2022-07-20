Дима Билан в образе Джонни Деппа, а Бьянка – вульгарная рэперша: Самые нелепые наряды звезд на фестивале «Белые ночи»

Дима Билан оделся просто, но напомнил многим молодого Джонни Деппа Фото: Артем КИЛЬКИН

Для жителей города фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» стал возможностью насладиться любимыми хитами, а для звезд – поводом себя показать, да на других посмотреть. Но наряд – дело тонкое. Подобрать его правильно – обеспечить себе успех. И скажем сразу, удалось это далеко не всем. «КП-Петербург» показывает лучшие наряды с ковровой дорожки.

Григорий Лепс предстал перед поклонниками в привычном костюме Фото: Артем КИЛЬКИН

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Говорят, что маленькое черное платье должно быть в гардеробе у каждой уважающей себя дамы. Этому правилу на фестивале почему-то решили поддаться и мужчины – в плане цвета, а не платьев. В привычном для зрителей черном костюме вышел на сцену Григорий Лепс. Очки с красными линзами – незаменимый аксессуар артиста.

Николай Басков тоже облачился в черное Фото: Артем КИЛЬКИН

В лаконичном черном костюме на сцену вышел и ведущий фестиваля Николай Басков. Изюминкой в его образе стали белые линии на пиджаке. Издалека это, правда, было похоже на ленту выпускника, но мы-то знаем, что Баскову уже далеко не восемнадцать. Зато в дуэте с Любовью Успенской наряд певца заиграл новыми красками.

На шпильках Любовь Успенская еле передвигалась Фото: Артем КИЛЬКИН

Обворожительная исполнительница для этого номера выбрала, опять же, черное платье в пол с разрезом. Декольте прикрыла бежевая сетка. Ну, и конечно, стразы, стразы, стразы… Ими были усыпаны и туфли Успенской, на которых она еле передвигалась. Шпильки в 60 с хвостиком лет – это вам не шутки.

Сначала Успенская поразила зрителей коротким платьем, но позже переоделась Фото: Артем КИЛЬКИН

ВЫПРЫГИВАЮЩАЯ ГРУДЬ

Однако этот наряд не идет в сравнение с тем, которые певица выбрала для дуэта с Сосо Павлиашвили. Успенская нарядилась в платье с длиной мини, усыпанное пайетками. И она не единственная, кто щеголял на фестивале красивыми ножками. Или нынче в моде разрез на платье, или прекрасные дамы сговорились.

Елена Север тоже предпочла платье с разрезом Фото: Артем КИЛЬКИН

В элегантном красном на сцене появилась соведущая Баскова Елена Север. Педикюр – идеально в тон.

Валерия выбрала элегантный наряд Фото: Артем КИЛЬКИН

Разрез показался и на платье у Валерии. Оно у нее в этот раз было скромное – ни голых плеч, ни даже декольте. За всех в этом плане отдувались молодые артистки. Чего стоит одна Лана Свит! Многие бы сказали, что певица совсем стыд потеряла.

Самый откровенный наряд выбрала Лана Свит Фото: Артем КИЛЬКИН

Из кислотно-желтого платья Ланы в буквальном смысле выпрыгивала грудь. Наверное, такой и была задумка, ведь ткань ее еле-еле прикрывала.

Анна Асти обтянулась черной кожей Фото: Артем КИЛЬКИН

Покрасоваться фигурой успела и Анна Асти, но более изощренным способом. Девушка облачилась в кожу – черный латексный костюм обтянул ее с ног до головы.

Бянка своей позой превзошла все откровенные наряды коллег Фото: Артем КИЛЬКИН

Но все эти откровенные образы меркнут рядом с выступлением Бьянки. Королева русского R&B оделась весьма прилично - в красное мешковатое платье. Только вот позу для исполнения песни выбрала неудачную - села, раздвинув ноги. Так что зрители смогли увидеть не только само платье, но и то, что под ним.

ГРАФ ДРАКУЛА

В черный облачился и Стас Пьеха, но внимание публики больше было приковано к его подтанцовке. У девушек на головах появились торшеры. Как они в них не ослепли – вот настоящая загадка.

На фоне Стаса Пьехи плясали ожившие светильники Фото: Артем КИЛЬКИН

Но в конкуре на лучший черный костюм явным лидером стал бы Митя Фомин. Он или перепутал концерт с Хеллоуином, или просто тщательно подготовил образ. В любом случае на этот вечер певец получил звание «Граф Дракула».

- Покусай там кого-нибудь за сценой. Меньше народу – больше кислороду, - поддержал артиста Николай Басков.

Митя Фомин получил звание "Графа Дракулы" Фото: Артем КИЛЬКИН

Недолго думал над образом Владимир Пресняков. Он и вовсе будто выбежал на сцену прямиком с пляжа - в шортиках и футболке. Но за чудесный голос отсутствие костюма поклонники ему простили. Вместо подтанцовки на сцену он вывел деток с музыкальными инструментами, чем тоже снискал одобрение публики.

Владимир Пресняков будто только вернулся с отдыха Фото: Артем КИЛЬКИН

Вне конкурса остался Дима Билан. Он парень простой, поэтому и образ выбрал соответствующий – джинсы, да футболка. Никаких вам бриллиантов и даже страз. Кто-то увидел в нем молодого Джонни Деппа, но пять отличий мы найти все же смогли.

Дима Билан своим образом напомнил зрителям Джонни Деппа Фото: Артем КИЛЬКИН

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