Последствия урагана с дождем и грозой в Санкт-Петербурге 6 августа 2022 года. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» собрала последствия урагана с дождем и грозой, который прошел в Санкт-Петербурге в субботу, 6 августа 2022 года. Горожане по-настоящему прочувствовали, что такое «оранжевый» уровень погодной опасности, объявленный властями.

Ветер перебодал грузовик на парковке у "Меги Дыбенко". Фото: СОЦСЕТИ

Стихия разгулялась после 15:00. Началось все с Кронштадта, а также Курортного и Петродворцового районов. Там за пару часов ветер с порывами до 27 метров в секунду повалил более 30 деревьев на провода уличной системы освещения. И это еще без учета деревьев, рухнувших на дороги и припаркованные авто, а таких случаев было не мало: в Новом Петергофе, на «Елизаровской», улице Салова и много где. Не выдержал и столб на выезде с «Мега Дыбенко».

- Для безопасности жизни жителей Курортного района время включения уличного освещения в местах проведения работ задержат до полного восстановления сети, – рассказали в «Ленсвете». – На территории района уличные светильники преимущественно обесточат, просим быть осторожными.

Падали и дорожные знаки, и деревья. Даже на дома. Фото: СОЦСЕТИ

Известно минимум об одном пострадавшем от стихии. Не повезло женщине на проспекте Большевиков. На нее рухнула плохо закрепленная остановка общественного транспорта. Пострадавшую увезли в больницу на «скорой». Какое-то время ей пришлось лежать в куче осколков стекла, пока к ней не подбежали очевидцы.

- Остановку толком не воткнули в землю, она просто стояла на асфальте под своим весом, - высказал недовольство один из свидетелей происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Деревья массово падали на машины. Число пострадавших автолюбителей до сих пор неизвестно. Фото: СОЦСЕТИ

Во многих районах Северной столицы не справлялась с нагрузкой ливневка. Сотрудники «Водоканала» задействовали все аварийные бригады, чтобы вовремя откачивать воду из подтопленных участков – например, на Парашютной и Савушкина.

Но ливневая канализация на Савушкина все-таки преподнесла коммунальщикам сюрприз. Там в небо взмыл огромный фонтан, возникший из-за сверхрасчетного количества осадков.

Стихия валила на землю и, казалось бы, прочные столбы. Фото: СОЦСЕТИ

- Интенсивность ливня двукратно превысила расчетные значения. По всему городу система канализации работала с максимальной гидравлической нагрузкой, - объяснили происшествие в «Водоканале».

Подтопления дошли и до зданий. Сначала последствия стихии ощутили пассажиры станции метро «Площадь Восстания». Вестибюль, граничащий с Московским вокзалом, превратился в море. Через пару десятков минут воду все же откачали, и люди смогли беспрепятственно входить и выходить. Вода застала врасплох и посетителей крупного строительного магазина на Выборгском шоссе.

И если вам это покажется мало, то не спешите закрывать заметку – в городе местами выпал град размером с перепелиное яйцо. По предварительной информации, ледышки никому не навредили. В данный момент спасатели МЧС подсчитывают все инциденты, возникшие из-за урагана, и разбирают множество завалов из-за упавших деревьев.

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