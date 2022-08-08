«Напали с пистолетами, ножами и заточками»: Блогер Артем Тарасов рассказал о причинах массовой драки бойцов ММА в Мурино

Боец ММА Артем Тарасов рассказал подробности массовой драки со стрельбой в Мурино. Фото: СОЦСЕТИ

Скандальный блогер и боец ММА Артем Тарасов рассказал «КП-Петербург» подробности массовой драки в Мурино. Напомним, в ночь на 8 августа два десятка мужчин устроили потасовку со стрельбой, напугав весь район. В драке трижды ранили случайного прохожего Руслана Булгучева, который пытался разнять хулиганов. По словам Тарасова, отношения друг с другом выяснили спортсмены и рэперы.

- Боец ММА, мой друг - Никита Солонин повздорил с рэпером Димаста. У них какая-то бытовая драма произошла. Как девочки поссорились, что-то не поделили. И все обернулось тем, что Димаста и его компания приехали к Никите разбираться. Настоящие "бандиты" – с пистолетами, ножами, заточками. И Никита позвал своих друзей, тоже бойцов. Они попытались дать отпор. В итоге получилась стенка на стенку, 10 на 10. Я сам в драке не участвовал, - вспоминает Тарасов.

По словам Тарасова, дрались друзья бойца ММА Никиты Солонина (слева на фото) и рэпера Димасты (справа). Фото: СОЦСЕТИ

Как уточнил «КП-Петербург» брат Артема Корней, Димаста был их близким другом. Часто рэпер поддерживал Тарасовых на боях. Но сейчас братья с ним не общаются.

- Жесткая драка была. В сторону спортсменов стреляли. Кому-то прострелили голову, кому-то ногу. Сейчас почти все спортсмены в отделении полиции, они написали заявление. Теперь сторона Димасты хочет написать ответное заявление в полицию, - заявляет Артем Тарасов.

Сам скандальный блогер и боец ММА Тарасов заявляет что не участвовал в драке, а лишь был "корреспондентом". Фото: СОЦСЕТИ

Блогер подчеркивает, что он в драке не участвовал, а только снимал ее со стороны. По его словам, реванша не будет – только в правовом поле.

- Все будет решаться через полицию. Одно дело подраться один на один. А другое – вот так вот бросаться толпой с оружием. Неприятная ситуация, - говорит Тарасов.

По факту массовой драки возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Полицейские ищут всех участников конфликта. Сам Никита Солонин в разговоре с «КП-Петербург» опроверг, что был в потасовке.

- Я только что проснулся и не видел никакую драку. Никто никого не трогал, - сказал Солонин.

Рэпер Димаста и его друзья драку никак не комментируют.

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