«Отпустили сдавать экзамены»: Петербуржца, утопившего молдаванку у храма, выписали из психбольницы за пару дней до убийства

Психбольного петербуржца, утопившего молдаванку, ранее отпустили из больницы для сдачи экзаменов. Фото: СОЦСЕТИ

Убийство бездомной молдаванки в Петербурге застало силовиков врасплох. Психически больной местный житель Илья утопил незнакомку, а позже признался, что якобы увидел в ней «дьявола». Вот только обряд изгнания обернулся хладнокровным убийством. Родители же Ильи оказались не удивлены такому поступку. Они боялись сына. Он их неоднократно бил, а домашнюю кошку своей сестры и вовсе зарезал.

25-летнего буйного парня 10 раз пытались отправить в психбольницу, но медики каждый раз отпускали пациента спустя пару месяцев лечения. По словам отца Ильи, так случилось и за пару дней до рокового убийства.

- В начале августа его отпустила заведующая 27-м отделением Городской психиатрической больницы №3. Почему? Потому что 10 августа начинались вступительные экзамены в колледж – он мечтал поступить на актерское искусство. Они его отпустили, он приехал домой и вскоре решил отомстить заведующей отделения, где он лечился. Говорил, что она якобы назначала ему неправильное лечение и травила таблетками. Он обещал найти ее и подать в суд. Ушел из дома и по пути ему подвернулась несчастная молдаванка, которую он утопил, - рассказал «КП-Петербург» отец Ильи.

Сам парень твердо убежден, что он видел дьявола в незнакомке, поэтому не мог поступить иначе. Фото: СОЦСЕТИ

Как подчеркивает отец Ильи, его постоянно принимали за обычного человека с «небольшими странностями», несмотря на диагноз «вторая группа шизофрении». Заведующая отделением психбольницы в свою очередь рассказала "КП-Петербург", что уже в курсе уголовного дела своего пациента, но отказалась что-либо комментировать.

- Ему и в банке кредиты выдавали. Последний заем на 200 тысяч рублей. До сих пор не закрыт, не знаем, как расплатиться. В банке разводят руками и отвечают: «У вашего сына же не написано на лбу, что он больной», - сокрушается родитель.

Добавим, что Илья проходит подозреваемым в убийстве. Вскоре ему предъявят обвинение и повезут в суд на избрание меры пресечения. Не исключено, что в СИЗО он не поедет, а будет принудительно лечиться.

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