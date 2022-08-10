Андрею Краско могло бы исполнится 65 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Краско был феноменом российского кино. Обретя славу лишь в 40 лет, артист сумел оставить большой след в российском кино. Его роли в сериале «Агент национальной безопасности», фильмах «Блокпост», «Турецкий гамбит», «72 метра» и «9 рота» не могли оставить равнодушным. За 48 лет актер сумел прожить хоть и недолгую, но яркую жизнь, заработав себе славу добродушного балагура и покорителя женских сердец. 10 августа актеру могло бы исполниться 65 лет. К юбилею Краско «КП-Петербург» узнала, как живут и кем стали трое его детей, почему у него было так много жен, и почему актер сам себя довел до ранней смерти.

«БЫВШАЯ ЕМУ СОВАЛА ПРЕЗЕРВАТИВЫ В ЧЕМОДАН»

Жизнь Андрея Краско была непростой с самого детства. Будучи маленьким, актер часто болел, из-за чего его матери пришлось бросить работу, чтобы ухаживать за сыном. Но, несмотря на недуги, Краско был бойким мальчишкой. Свою первую роль он сыграл еще в детском саду в новогодней постановке. Андрей был зайчиком, а его знаменитый отец Иван Краско – Дедом Морозом. Спустя несколько десятков лет Краско-младший превзойдет своего отца по популярности, но, кажется, так никогда и не обретет тихого семейного счастья.

Андрей Краско был настоящим сердцеедом. Перед обаянием актера не могла устоять ни одна красавица. За всем время у артиста было две законных и четыре гражданских жены. Ходили слухи, что такая полигамия актеру стала присуща после первого неудачного брака. С актрисой Натальей Акимовой у артиста была яркая и пылкая любовь. Но в один момент в доме супругов поселился близкий друг Краско – актер Игорь Скляр. И спустя время жена артиста ушла к его товарищу. Скляр и Акимова женаты до сих пор. Но для Краско это стало большим ударом, который он с трудом смог пережить.

Краско и Каролина Фото: СОЦСЕТИ

Правда ли это, впервые согласилась рассказать предпоследняя любовь артиста, родившая ему младшего ребенка, Каролина Попова.

- Актерская среда предполагает начало бурной алкогольной жизни еще в студенческие годы, поэтому зависимость у Андрея началась еще задолго до любви, которая, как вы говорите, свела его с ума, - призналась «КП-Петербург» Каролина. - Студенты-актеры постоянно скидывались на портвейн и часто выпивали, для Андрея позже это приняло тяжелый оборот. Что касается женщин, тут дело в его характере, во влюбчивости. И это не связано с его первой женой. До нее у Андрея была Маша Старжевская (о ней не писали ранее – прим.ред.), которая живет сейчас в Швейцарии. Она была большой любовью Андрея, такой, что он даже нашу дочь хотел назвать в честь нее. Но в итоге Маша, как и многие другие, не выдержала его характера и сбежала от него из-за его пагубной привычки.

Краско и его сыновья Фото: архив героев публикации

Сейчас Каролина вместе с дочерью Андрея Краско живут в Барселоне. С артистом она познакомилась благодаря своему отцу, который был другом Андрея. Каролина настолько сильно влюбилась в Краско, который был гораздо старше ее, что готова была прощать ему многое. Но вопреки всем слухам артист, по ее словам, никогда не изменял своим женам.

- Я никогда не слышала таких историй про измены, хотя общаюсь со многими, - делится Каролина. - Мне кажется, когда у Андрея появлялась другая женщина, он просто уходил от предыдущей. Изменять – это было не в его духе. Но да, у него была до меня Елена Тарасова. Она в командировку клала ему презервативы в чемодан! Она, вероятно, допускала какие-то загулы. Но мне он об этом не распространялся.

«ТАБЛЕТКИ ЗАПИВАЛ ВОДКОЙ»

Долгое время Андрей Краско скрывал свои отношения с Каролиной. О его дочери Алисе поклонники узнали только после смерти артиста. Молчать о третьем ребенке актеру, как выяснилось, приходилось из-за предыдущей любви.

Каролина и Алиса Краско Фото: СОЦСЕТИ

- У Лена Тарасовой были проблемы с психикой, - вздыхает Каролина. - Она не могла забеременеть в отношениях с ним, и Андрей не хотел, чтобы она знала, что у него появился ребенок на стороне. Он ее оберегал. Мне не было обидно, что он молчит о нас. В истории с Андреем слово «обидно» неуместно. Тут надо было или принимать человека полностью со всеми его потрохами, либо не принимать вообще. Он делал то, что хотел, он человек не от мира сего. Помню, как-то ему приспичило мне купить такие же ботинки, как у него. Он сидел и обзванивал все магазины в Москве. А когда нашел, помчался туда вместе со мной. Сел на пол в магазине и в таком виде сам примерял мне обувь, пока удивленная продавец стояла рядом.

Из-за пристрастия к алкоголю у Андрея Краско были серьезные проблемы со здоровьем. Но, по словам близких, его это мало волновало. Артист понимал, что его жизнь прогорает, но ничего не мог и не хотел с этим делать.

- Он принимал проблемы со здоровьем как данность, - вздыхает Каролина. - Он брал лекарство и запивал его водкой. Выполнял предписания врачей, но не в ущерб своему обычному образу жизни. Я думаю, что он не видел смысла в лечении. Андрей был зависимым человеком, он это знал. И перерывы у него были лишь тогда, когда он доходил до такого состояния, что его клали в больницу под капельницу: детокс, чистка. Он за всех переживал, обо всех заботился, но не о себе. Андрей совершенно не дорожил своей жизнью, у него не было инстинкта самосохранения.

«ОН СГОРЕЛ ИЗ-ЗА РАБОТЫ И АЛКОГОЛЯ»

При этом личная жизнь, здоровье, жены и дети – всегда были для Краско на втором плане. На первом же для него была работа. Нескончаемые роли, съемки, сценарии – это все придавало Андрею смысл жизни.

Андрей Краско и его сын Кирилл Фото: СОЦСЕТИ

- Отцом Андрей был всегда на расстоянии, - признает Каролина. - Он был актером, который был самозабвенно предан своей профессии. Он жадно ловил все работы, которые ему предлагали. Андрей совершенно не фильтровал их. Я не знаю случая, чтобы он отказался от работы, он хватался за все. Ему все нравилось, и хотелось все больше и больше. Он поймал свой кайф в этом, а все остальное было придатком: жены, отношения с детьми, с друзьями. Во главе угла всегда была работа. И это было не из-за денег. У него было любимое выражение: «На покушать и на одежку хватает». Откладывать он не мог, наоборот – он тратил деньги на игорные дома. Он мог весь гонорар спустить за один день. И он не думал остепениться из-за детей. Это человек, который жил на износ. Он горел как пламя, пока не сгорел до конца.

После смерти Андрея Краско было много версий о том, что его можно было спасти. Актеру стало плохо во время съемок «Ликвидации», его разбил сердечный приступ, врачи пытались вернуть артиста к жизни, но не смогли.

- Я думаю, что отсрочить смерть можно было, но не спасти, - признается экс-возлюбленная Краско. - Но на врачей грешить не стоит. Андрею нужно было думать не только о физическом удовольствии, но и просто отдыхать. А он загнал себя, много работал. Из-за этого были моменты беспамятства, когда он просыпался посреди ночи и не понимал, где он находится. Он никогда не был в отпуске, не ездил на море. Я разошлась с ним, потому что я была очень молода, мне было 22-23 года. И бессонные ночи, пьянки - это не мой образ жизни, я не могла привыкнуть к этому, моя нервная система сказала - так все, стоп!

Сейчас Каролина и ее дочь Алиса живут в Барселоне. Со старшими сыновьями Андрея Краско они не общаются. Алиса ни разу не виделась со своими братьями по линии отца.

- Мы общались раньше с дедушкой – Иваном Краско, но в последнее время ему трудно звонить, - объясняет Каролина. – К слову, сейчас много говорят о внебрачных детях Андрея. Но их нет. И не было никогда. А те, что появляются, специально придуманы для ток-шоу на телевидении.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как живут дети Андрея Краско?

Ян Краско

Ян Краско очень похож на отца Фото: СОЦСЕТИ

Яну Краско сейчас 42 года. Вместе с мамой он переехал в Польшу, когда ему был год. Но с отцом сын всегда поддерживал хорошие отношения. Ян пошел по его стопам и теперь в Варшаве работает режиссером и артистом кино и сериалов.

- У меня вся семья занималась кино, поэтому я выбрал этот путь, - признался «КП-Петербург» Ян. – Но отец меня не учил мастерству. Хотя я и пересматриваю его фильмы, мой любимый - «Блокпост». Там отец очень похож на себя самого. В последний раз мы общались с ним за год до его смерти. Я приехал в Россию, он был очень занят на съемках в Москве. Мы очень мало времени провели, собирались увидеться на следующий год, но уже не получилось. Для меня был отцом один раз в год, когда я приезжал в Россию. Но он был идеальным отцом. Он интересовался мной, заботился, разговаривал и понимал меня. Когда мы встречались, нам даже разговаривать не надо было. Мы понимали друг друга, смотря в глаза. Много людей в это не верит, но так это было. Отец дал мне один совет, которому я следую: «Делай то, что любишь». Это самый важный совет.

Ян Краско как две капли воды похож на своего отца. И в Варшаве, и в Петербурге на улице его часто узнают, расспрашивая об отце.

Кирилл Краско

Кирилл Краско с Яной Фото: СОЦСЕТИ

Кириллу Краско сейчас 25 лет. В прошлом году он окончил юрфак и собирается стать следователем в Петербурге. Про парня говорят, что он очень скромный и добродушный.

- Пока не началась пандемия, и мы не стали общаться в сетях, мы даже не знали, что он тот самый Краско, - призналась «КП» преподаватель Кирилла Ирина Скурту. - Он не блистал, но успевал все делать в самом конце четко и быстро. Такая особенность. В группе был очень обаятельным, его любили и одногруппники, и преподаватели. Он ведет блог в защиту двора. Мы с ним общаемся до сих пор, очень хороший парень. Он один из самых приятных моих студентов.

Сам Кирилл от общения со СМИ отказывается. При этом парень очень тесно дружит со своим старшим братом Яном. До пандемии они обязательно встречались каждый год.

Алиса Краско

Дочь Андрея Алиса Краско Фото: СОЦСЕТИ

Алисе Краско сейчас 20 лет, вместе с мамой она живет в Барселоне. В этом году она поступила в университет на архитектора, параллельно работает репетитором математики и физики.

- Было желание пойти по стопам отца, но потом немножко пропало, хотя я занимаюсь в театре, но непрофессионально, - поделилась с «КП» Алиса. - У нас постановки больше импровизационные, а не классические. Мы с мамой иногда смотрим фильмы с отцом. Мой любимый: «Я остаюсь». Сама же папу я не помню, мне было меньше трех лет, когда он умер. Поэтому воспоминаний о нем нет. Мама лишь говорила мне, что он много любил работать. У меня есть одна распечатанная фотография отца, я храню также маленького мишку, которого он мне дарил, и детское одеялко, которое он мне покупал.

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