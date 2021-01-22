Как выглядит могила актера Андрея Краско через 14 лет после его внезапной смерти

Андрей Краско умер в 2006 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный артист Андрей Краско прожил короткую, но яркую жизнь. За свои 48 лет он успел сняться почти в сотни фильмах, среди которых были "Брат", "Турецкий гамбит", "9 рота" и "Ликвидация". Даже в последние дни своей жизни он оставался верен себе и был на сцене. 4 июля 2006 года во время съемок у артиста случился сердечный приступ. Его повезли в частную больницу, но врачи его спасти не смогли. После гибели артиста ходило много споров о том, почему актера не повезли в государственную клинику. Отцу Андрея артисту Ивану Краско даже предлагали подать в суд на медиков. Но он отказался.

Проводить Андрея Краско в последний путь, как раньше писала "КП-Петербург", пришло половина Петербурга. Среди прочих там заметили Ивана Урганта, Константина Хабенского и Михаила Пореченкова. Артиста похоронили на известном Комаровском кладбище. Там же похоронена поэтесса Анна Ахматова, чуть позже там появится могила Жореса Алферова.

На этом же кладбище похоронен Жорес Алферов Фото: Алла АГЕР

У Андрея Краско на могиле целый мемориал - скамейки из гранита и стол. Памятник выполнен из цельного камня. На черном фоне - портрет Андрея Краско, рядом с ним театральные маски: трагедии и комедии, внизу которых вьется кинолента. Такой выбор сделан неслучайно, ведь свою жизнь Андрей Краско посвятил именно кино. А его жизнь была олицетворением обеих граней искусства. Его любовь к кино и чрезмерная критика к себе и привела к трагедии, считает его отец.

Памятник Андрея Краско занесло снегом Фото: Лена Проходская/vk.com

- Он такой в чем-то гениальный, в чем-то не очень, - говорит Иван Краско. - Мог и обмануть отца, лишь бы выпить. Он ведь потом под самый конец только признал, что алкоголик. Но было уже поздно. Он сам подготовил свой уход из жизни! У него и астма была, и этот груз - свою бочку он принял на грудь давно. Подорвал свое здоровье, зачем винить других людей?

На памятнике Андрея Краско две театральные маски

Иван Краско частенько ездит на могилу своего сына. Поклонники Андрея Краско посещают кладбище в день рождения и годовщину смерти артиста. Поэтому она бывает завалена цветами.

Так памятник выглядел летом 2020 года Фото: Алла АГЕР

Однако сейчас могила Андрея Краско завалена снегом, видно, что за ней последнее время не ухаживают. Сказалась на этом пандемия: отец Андрея был на самоизоляции несколько месяцев, а когда вернулся в город с дачи, то заболел коронавирусом и только-только начал восстанавливаться.

Напомним, что накануне стилист из Санкт-Петербурга объявила, что у Андрея Краско есть еще одна внебрачная дочка, которую она скрывала 15 лет. Анна Быстрова заявила СМИ, что за два года до смерти у нее был мимолетный роман с артистом. Однако об этом она решила сообщить только сейчас. Теперь Иван Краско улетел в Москву сниматься на передаче федерального канала, где проведут ДНК-тест.

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